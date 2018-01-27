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達欣擊敗璞園 與裕隆富邦並列榜首

發稿時間：2018/01/27 22:09

最新更新：2018/01/27 22:09

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（中央社記者龍柏安台北27日電）SBL衛冕軍台北達欣工程，今天靠著第3節一波17比9的攻勢後來居上，加上洋將布拉（Sim Bhullar）23分、15籃板的雙10演出，終場80比70逆轉擊敗璞園建築。

上半場打完達欣還以41比43落後，第3節球隊逆勢超前，第4節又用一波7比0攻勢開局，一口氣將領先擴大至13分以上，從此一路保持雙位數領先直至終場。第3節從領先打到落後，璞園總教練麥班達不滿地說：「球員沒有按照我們的方法走，每個人都只想做自己想做的事。」

達欣除洋將布拉表現神勇外，前鋒林宜輝則攻下本土球員最高的17分。他透露，球隊逆轉的關鍵，就是第3節岳瀛立飆進了2顆3分球，改變對手防守布陣，所有鋒線球員並盡力封阻璞園的外線投射，在防守站位上也以阻斷對方傳球線為主，讓對方的球無法順暢傳導。

璞園僅混血射手簡浩攻下全隊最高的11分，替補前鋒施晉堯則拿下次高的10分，團隊命中率是不及格的37.9%，無法和團隊命中率高達51.9%的達欣相抗衡。

達欣贏球後，拉出3連勝，戰績也以11勝8負竄上聯盟第一，目前和裕隆納智捷、富邦勇士共享王座，而吞敗的璞園則以11勝9負，從並列第一滑落至第四。

第15季SBL本週移師桃園巨蛋，今天進行兩場比賽，首役富邦以91比67輕取台灣銀行，拉出本季最長的4連勝。1070127

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