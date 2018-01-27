/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

南韓滑冰總會惹眾怒 冬奧前公開致歉

發稿時間：2018/01/27 23:02

最新更新：2018/01/27 23:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓滑冰總會在2月平昌冬季奧運開幕前公開致歉，起因是男教練對女子短道競速滑冰選手施暴而遭終身禁賽，又因行政疏失導致另一名女子競速滑冰選手幾乎無法參加冬奧。

路透社報導，南韓滑冰總會（Korea Skating Union）會長金相恒（Kim Sang-hang，音譯）聲明表示，南韓準備舉辦下個月的平昌冬奧，他們將採取措施以避免進一步的問題。

平昌冬奧將於2月9日開幕、25日閉幕。

這些事件在南韓引發強烈反彈，青瓦台收到近200份線上請願書，要求滑冰總會改革或解散。

包括包庇和虐待運動員等指控在內，南韓滑冰總會多年來引發的爭議罄竹難書，促使政府在2014年俄羅斯素溪（Sochi）冬奧後下令徹查。

20歲滑冰選手沈錫希（Shim Suk-Hee）曾在素溪冬奧獲得金、銀、銅牌。教練坦承對她施暴後，25日已遭滑冰總會處分終身禁賽。

競速滑冰選手盧善英（Noh Seon-yeong，音譯）直到上週才被告知，因為她沒有取得平昌冬奧個人項目參賽資格，將無法參加團體追逐賽。這讓民眾對滑冰總會更加怒火中燒。

滑冰總會挨批沒有給予盧善英取得參賽資格的機會，但滑冰總會將責任歸咎於跟國際滑冰總會（International Skating Union）溝通不良的疏失。

因排名高於盧善英的兩位俄羅斯選手被取消資格，她昨天意外取得個人項目的參賽資格。但因為她曾在電視上公開指責滑冰總會包庇，強調自己再也不參加國家代表隊，盧善英是否參與本屆冬奧仍在未定之天。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP