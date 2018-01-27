南韓滑冰總會惹眾怒 冬奧前公開致歉

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓滑冰總會在2月平昌冬季奧運開幕前公開致歉，起因是男教練對女子短道競速滑冰選手施暴而遭終身禁賽，又因行政疏失導致另一名女子競速滑冰選手幾乎無法參加冬奧。



路透社報導，南韓滑冰總會（Korea Skating Union）會長金相恒（Kim Sang-hang，音譯）聲明表示，南韓準備舉辦下個月的平昌冬奧，他們將採取措施以避免進一步的問題。



平昌冬奧將於2月9日開幕、25日閉幕。



這些事件在南韓引發強烈反彈，青瓦台收到近200份線上請願書，要求滑冰總會改革或解散。



包括包庇和虐待運動員等指控在內，南韓滑冰總會多年來引發的爭議罄竹難書，促使政府在2014年俄羅斯素溪（Sochi）冬奧後下令徹查。



20歲滑冰選手沈錫希（Shim Suk-Hee）曾在素溪冬奧獲得金、銀、銅牌。教練坦承對她施暴後，25日已遭滑冰總會處分終身禁賽。



競速滑冰選手盧善英（Noh Seon-yeong，音譯）直到上週才被告知，因為她沒有取得平昌冬奧個人項目參賽資格，將無法參加團體追逐賽。這讓民眾對滑冰總會更加怒火中燒。



滑冰總會挨批沒有給予盧善英取得參賽資格的機會，但滑冰總會將責任歸咎於跟國際滑冰總會（International Skating Union）溝通不良的疏失。



因排名高於盧善英的兩位俄羅斯選手被取消資格，她昨天意外取得個人項目的參賽資格。但因為她曾在電視上公開指責滑冰總會包庇，強調自己再也不參加國家代表隊，盧善英是否參與本屆冬奧仍在未定之天。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070127