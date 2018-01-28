HBL男子組準決賽 能仁輕取南湖拚全勝封王

（中央社記者龍柏安台北28日電）106學年度HBL高中籃球聯賽8強準決賽，今天在台北體育館熱鬧開打，男子組冠軍熱門勁旅能仁家商，靠著均衡火力一路領先，終場99比55大勝南湖高中、率先開胡。



能仁今天以高三中鋒陳范柏彥的24分、12籃板最佳，高三射手高承恩也拿下20分、5助攻，主控谷毛唯嘉全場僅出手2次，得分雖掛蛋，但送出10次助攻，另有6籃板與4抄截。



從預賽、複賽至準決賽，能仁迄今拉出無敵的8連勝，本季未嘗敗績，教頭林正明低調表示，他沒想過連勝，目標就是一場一場慢慢來，而主控谷毛唯嘉則放話：「今年我們的目標就是要17連勝（全勝封王）。」



林正明表示，球隊這個階段調整還不錯，唯一隱憂是擔心球員進攻打得順手，忽略防守，對此谷毛唯嘉則說：「我不會讓這種情況發生，我在第一線會做好隊友榜樣，如果他們防守鬆懈，我會提醒他們繃緊神經。」



谷毛唯嘉此役得分雖未開張，不過他一點也不在乎，他強調：「我們球隊能得分的人太多，不需要我的火力。」他也透露，若是得分和抄截相比較，成功的抄截會讓他更有成就感。



HBL準決賽將從今天起至2月4日結束，8支晉級球隊將打單循環，取戰績排名最佳的4隊晉級，並於3月10、11日於台北小巨蛋進行的最終決賽。1070128