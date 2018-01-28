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PGA農保賽潘政琮爭冠 球道草長較有利

發稿時間：2018/01/28 17:02

最新更新：2018/01/28 17:31

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再度爭取美國PGA農保賽冠軍的潘政琮指出，球場的球道窄長草長，對他有利。圖為潘政琮在舉行賽事的托瑞松林球場揮桿。中央社記者曹宇帆拉荷亞攝 107年1月28日再度爭取美國PGA農保賽冠軍的潘政琮指出，球場的球道窄長草長，對他有利。圖為潘政琮在舉行賽事的托瑞松林球場揮桿。中央社記者曹宇帆拉荷亞攝 107年1月28日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）台灣高球好手潘政琮參加美國PGA農保公開賽，打完前3回合暫時並列第5，有機會明天爭冠。他說，因開球比較直，而農保公開賽球場的球道窄長、草長，對他有利。

25日起，為期4天的農保公開賽（Farmer Insurance Open）前3回合賽事告一段落，潘政琮表現漸入佳境，之前兩天都揮出低於標準桿兩桿的70桿，第3天則是低於標準桿4桿的68桿。

總計3天賽事，潘政琮的成績以低於標準桿8桿的208桿，暫時排名並列第5，落後排名暫居首位的瑞典選手諾蘭（Alex Noren）僅3桿，有機會挑戰美巡賽的首勝。

潘政琮去年參加農保公開賽，3天成績也是低於標準桿8桿的208桿，最後以並列第2獲得獎金約58萬9000美元。

潘政琮賽後曾接受中央社記者訪問表示，他很喜歡農保公開賽的托瑞松林（Torrey Pines）球場。

他指出，他開球比較直，托瑞松林球場的特色是草長、球道窄，平均寬度約是25至30碼，比較有利。

過去的經歷可證明他在托瑞松林球場發揮得不錯。特別是潘政琮今天最後一洞，一記約24呎的長推桿抓博蒂，賽事官網特別上載約11秒的精湛球技片段。

根據主辦單位發布的新聞稿，農保公開賽總獎金為690萬美元，冠軍可獲得124萬2000美元。1070128

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