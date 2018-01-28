HBL淡商請出太后壓陣 首役逆轉勝南湖

（中央社記者龍柏安台北28日電）HBL女子組豪門淡水工商，本季請出國內太后級總教練洪玲瑤隨隊壓陣收得奇效，今在8強賽首役，淡商擺脫首節落後11分劣勢，最終79比68逆轉勝南湖高中，開出紅盤。



106學年度HBL高中籃球聯賽，8強賽今在台北體育館開打，隊史擁有9冠的淡商是女子組傳統強權，去年因教練團異動，僅剩總教練陳美莉一人張羅，過去多次擔任中華女籃國家隊總教練的洪玲瑤主動表達願意加入協助，也替這支老牌勁旅催化出全新的化學效應。



洪玲瑤過去治軍以嚴謹著名，不過重新投入基層卻放下身段，學著和小朋友嬉鬧、開玩笑，她說：「我很享受跟這些小朋友相處的時間，我始終相信教學相長，在她們身上我學到更多的包容、更多的體諒也得到更多的學習。」



本季淡商主力都以高一新生為主，主戰前鋒王玥媞則是備受期待的未來之星，她坦言，一開始看到小洪老師加入球隊，還跟著她們開玩笑，總覺得「怪怪的」，不過隨著相處時間增加，她說：「現在的小洪老師人超好。」



今天淡商在開局落後11分劣勢下，最後反倒逆轉淨勝對手11分，其中王玥媞則是攻下全隊最高的23分、17籃板，淡商也拿下本屆8強複賽首勝，教頭陳美莉強調，洪玲瑤加入球隊後，不只對球員有幫助，她在臨場調度也能更沈穩，「因為小洪老師能看到一些我忽略或沒注意的地方，所以她回來對我們來說當然是大大加分。」1070128