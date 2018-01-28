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南韓盧原少棒來台移訓 富邦盃溫馨交流

發稿時間：2018/01/28 20:37

最新更新：2018/01/28 21:31

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南韓盧原國小少棒隊來台移訓，返國前最終站受邀與2018富邦盃少棒邀請賽冠、亞軍隊伍打交流賽，28日首場與亞軍台東縣豐田國小交手，盧原第6棒朴悧元（右）有全壘打表現，與豐田余政陽也有溫馨小互動。（富邦提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月28日南韓盧原國小少棒隊來台移訓，返國前最終站受邀與2018富邦盃少棒邀請賽冠、亞軍隊伍打交流賽，28日首場與亞軍台東縣豐田國小交手，盧原第6棒朴悧元（右）有全壘打表現，與豐田余政陽也有溫馨小互動。（富邦提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年1月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）南韓盧原國小少棒隊來台移訓，最終站在富邦盃少棒邀請賽打兩場交流賽，今天與富邦盃少棒賽亞軍豐田國小交手，實力雖有落差，選手卻有溫馨小互動。

盧原國小少棒隊2013年成立後，陸續在南韓國內比賽中有好成績，南韓冬天氣候寒冷，球隊家長自費讓小球員到台灣移訓約1個月，球隊返國前最後一站，受邀與2018富邦盃少棒賽冠、亞軍隊伍高雄市中正國小、台東縣豐田國小各打1場比賽。

盧原總教練姜尹中2001年曾來過台灣，這次以總教練身分率隊來台，他表示台灣氣候宜人，接觸到的教練、球員、行政人員都非常親切，讓球隊可以安心的在台灣集訓。

今天首場比賽與豐田國小交手，盧原先發打線第6棒朴悧元賽前練習時遭反彈球打中下巴，帶傷上陣不影響表現，盧原首局先拿1分，但下半局豐田一陣猛攻，單局攻下10分，朴悧元2局敲出陽春砲帶起球隊氣勢，盧原靠著接連保送、安打，單局追回4分。

兩隊實力有些懸殊，豐田全場敲出11支安打，黃錦豪單場3安都是長打，首局第2次打擊機會敲出滿貫砲，單場貢獻7分打點，豐田首局攻下10分，2局拿下5分，4局打完就以15比5、提前拿下比賽勝利。

盧原此次來台集訓地點就是在台東，先前也曾與豐田打過交流賽，這是首度打LLB少棒賽制比賽，姜尹中表示：「豐田實力非常堅強，讓我見識到台灣小學生打擊的實力，團隊守備也相當出色，有很多值得學習的地方。」

朴悧元2局開轟，賽後提到，「我上場打擊時，豐田捕手（隊長余政陽）還拍拍我的肩膀，幫我加油，讓我覺得很開心，也很驚喜」；訓練之餘，盧原教練昨天也帶著球員們到士林夜市玩，朴悧元點名最喜歡的台灣食物是雞排和西瓜。1070128

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