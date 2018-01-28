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邱子軒飆生涯新高35分 東山力克泰山

發稿時間：2018/01/28 21:59

最新更新：2018/01/28 21:59

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（中央社記者龍柏安台北28日電）106學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，東山高中前鋒邱子軒火力全開，今天飆下生涯單場新高的35分、10籃板，在他領軍下東山以76比67力克泰山高中，拿下重要一勝。

東山與泰山都是晉級4強的大熱門，兩隊實力也在伯仲間，上半場打完兩隊以38比38打平，第3節東山拉出一波18比10的攻勢取得領先，至此一路領先直至終場。

泰山王牌中鋒譚傑龍全場雖攻下最高的20分、22籃板，不過他在下半場僅僅出手4次，拿下6分，沒能率隊扭轉頹勢。

東山教頭廖（見子）銍坦言，8強賽取得開門紅固然開心，不過這個階段每一場比賽都很重要，他也特別稱讚球員把賽前的作戰計畫執行得非常好，針對泰山的防守也做得很好。

泰山守不住對手，自己也攻不進，教練廖文彬坦言：「下半場譚傑龍持球的比例太少，而且我們全場失誤實在太多。」今天泰山團隊失誤高達21次，反觀東山僅有14次。

輸掉關鍵性的第1戰，廖文彬坦言對戰局的確不利，且明天又要碰上衛冕軍「綠色神盾」松山高中，他說：「過去就過去了，我們接下來還有6場比賽要打，前面丟掉的，後面想辦法再補回來就好。」

至於松山晚間首役則是克服首節11比14落後，第2節成功扭轉戰局，最終82比65擊敗高苑商工，拿下8強賽首勝，此外今天首役能仁家商則以99比55輕取南湖高中，南山也以93比61擊敗東泰高中。

106學年度HBL準決賽今起在台北體育館登場，比賽將採單循環，各隊連打4天後將獲得1天休兵日，接著再打3天，將取戰績排名最佳的4支球隊，晉級3月10、11日在台北小巨蛋進行的最終決賽。1070128

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