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桃園巨蛋漏水 裕隆與璞園之戰順延

發稿時間：2018/01/28 22:38

最新更新：2018/01/28 22:38

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（中央社記者龍柏安台北28日電）第15季SBL例行賽本週移師桃園巨蛋進行，不料裕隆納智捷與璞園建築的比賽第2節還剩1分55秒時，場中天花板漏水不止，比賽順延超過1小時20分鐘後，宣布比賽順延。

桃園地區今從中午開始降雨，也造成屋頂積水難以消退，晚間比賽在8時35分，在中場上方開始不斷漏水，為保護球員安全，比賽也緊急喊卡。

桃園市政府體育局雖緊急進行應變處理，滲漏情況一度改善，籃協也協調兩隊總教練，提前進入終場休息15分鐘，複賽後先打完上半場最後1分55秒，接著休息2分鐘再進行下半場比賽。

無奈的是場館漏水問題雖有緩解，但仍沒有停止，在晚間大會也宣布，裕隆與璞園之戰將擇期再打，這也成為SBL史上頭一遭，比賽因場館漏水順延。

這並不是SBL第1次因場館漏水造成比賽延誤，第13季SBL在板橋體育館也曾因場館屋頂漏水，造成場內濕滑，比賽因此延誤，不過最後仍順利打完。

今天首場金門酒廠與台灣啤酒的比賽，金酒靠著洋將拉莫斯（Peter Ramos）全場35分、25籃板的瘋狂演出，終場77比69擊敗台啤，逼得對手吞下5連敗，戰績也以6勝14負，在聯盟排名墊底，贏球的金酒則以9勝11負排名第6。1070128

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