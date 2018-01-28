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澳網爭王落敗 西里奇不滿球場屋頂關閉

發稿時間：2018/01/28 23:59

最新更新：2018/01/28 23:59

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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）克羅埃西亞網球好手西里奇今天在澳洲公開賽男單冠軍戰落敗，不敵瑞士名將費德瑞，他在賽後批評主辦單位關閉球場屋頂的決定，表示他沒有準備好在較涼爽環境下比賽。

法新社報導，依照規定，只有在氣溫達到攝氏40度，以及綜合溫度熱指數（wet bulb globe temperature index, WBGT）達到32.5度時，主辦單位才能夠啟用極端炎熱對策，取消比賽或是關閉拉佛球場（Rod Laver Arena）的屋頂。

當裁判宣布到了開始比賽的時間時，綜合溫度熱指數已達32.6度，而且據預測會居高不下。

主辦單位表示：「裁判作此決定，根據的是在場氣象局人員與大會醫療單位負責人提出的專業建議。」

這是今年澳網賽首度啟用相關規定，第6種子西里奇（Marin Cilic）對此感到不滿。他今天激戰5盤後敗給衛冕成功的費德瑞（Roger Federer）。

西里奇說：「這次比賽我所有比賽都在戶外進行，而且我準備好在38度的熱天出戰。決賽時首度在屋頂關閉的情況下比賽，很難打。這個決定是否可能造成結果不同呢？我猜是如此。」

他又說：「我想這會有點難以適應，尤其是在比賽開始時。屋頂關閉後，遠比我預期的要涼爽得多。這使得比賽非常難打，尤其是在這種情況下打冠軍戰。」（譯者：林治平）1070128

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