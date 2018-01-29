與王維中簽約 NC恐龍隊放手一搏

南韓「日刊體育」29日報導南韓NC恐龍隊以90萬美元簽下美國職棒大聯盟釀酒人隊台灣左投王維中。報導也介紹1984至1988年在南韓「韓國化妝品」棒球隊打球的徐生明。（翻攝自南韓日刊體育）中央社記者姜遠珍首爾傳真 107年1月29日

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓媒體報導，韓國職棒NC恐龍隊27日開出總值90萬美元（約新台幣2600萬）合約，與美國職棒大聯盟釀酒人隊台灣投手王維中完成簽約，成為首位打韓國職棒的台灣球員。



南韓「日刊體育」今天指出，韓國職棒NC恐龍隊與王維中完成簽約，開出20萬美元簽約金、年薪50萬美元，另有激勵獎金20萬美元，總值共90萬美元的合約。NC恐龍隊選擇王維中，可謂在冒險和勝負之間，等待王維中登場揭曉謎底。



現年25歲、左投王維中2011年底與美國職棒海盜隊簽約，2013年透過規則五選秀被釀酒人隊選走，並在2014年首度在大聯盟出賽，去年球季再升上大聯盟。目前為止旅美生涯大聯盟總計出賽22場，大聯盟生涯防禦率11.09。



報導指出，台灣棒球一直被評價為略遜南韓一籌，因外籍傭兵對南韓職棒的整個團隊戰力占有很重要分量，這是韓國職棒球隊之所以不聘用台灣球員的主要原因。過去雖有人嘗試想去南韓打職棒，但卻未能成功。如台灣職棒選手林智勝雖曾表明「希望到韓國打球」的意願，最終也未能簽約。



報導說，NC恐龍隊這次接納台灣球員王維中，可說是打破以往概念的放手一搏，也可說是一項令人關注的變化。



NC恐龍團長劉英俊（音）表示：「終於找到適合NC恐龍隊的球員，他（王維中）一直在我們遴選的名單中，有了年輕強腕左投，NC恐龍隊在先發投手的調度更加調合。」



王維中已經完成體檢，30日將隨球隊一起赴美春訓。



報導指出，NC恐龍隊的母企業NC Soft，去年12月手遊MMORPG Lineage M進軍台灣，當王維中穿著NC恐龍隊登上投手丘時，勢將在台灣造成極大的宣傳效果。1070129