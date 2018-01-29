平昌冬奧倒數計時 南北韓組聯隊受矚目

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）經歷3次申奧終於獲得舉辦權的2018平昌冬奧，今天進入最後10天倒數計時，平昌冬奧組委會正在進行最後的籌備工作，其中南北韓合組女子冰上曲棍球聯隊受到矚目。



2月9日至25日在南韓江原道平昌、江陵、旌善3地舉行的平昌冬奧，是南韓舉辦1988漢城（今首爾）奧運後，時隔30年再度舉辦的奧運會，也是繼1972札幌冬奧、1998長野冬奧之後，冬奧再度在亞洲國家舉行。



平昌冬奧組委會早就完成場館、選手村、KTX高鐵等硬體設施的建設，目前正在進行運輸、宣傳、嚮導、接待外國賓客等軟體方面的最終檢查。



南韓聯合新聞通訊社報導，各國體育代表團將從2月1日起入住位於平昌和江陵的選手村。特別是被視為最大威脅因素的北韓日前宣布參奧，為平昌冬奧成為和平奧運鋪路。



國際奧會本月20日在瑞士洛桑主持有關北韓參奧的南北韓會談，敲定南北韓在開幕典禮上共同入場，並合組女子冰上曲棍球聯隊。南北韓聯隊共35人，包括23名南韓選手和12名北韓選手。屆時，聯隊隊員將身穿印有朝鮮半島旗的隊服，國名的英文縮寫為COR，源自法語COREE。



由於北韓啦啦隊將到場助威，聯隊比賽的門票出現熱賣情況。目前，所有比賽門票的銷售率超過70%。



平昌冬奧將有90多個國家3000多名選手參加，規模創歷屆之最。日本首相安倍晉三、美國副總統彭斯、中共中央政治局常委韓正等世界21國領導人將在冬奧期間訪韓，其中14國的領導人將出席開幕典禮。



平昌冬奧聖火21日開始在江原道境內傳遞，29日抵達春川。在經歷2018公里的傳遞後，聖火將於2月9日點燃平昌奧林匹克體育場的主火炬。1070129