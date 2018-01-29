美國PGA農保公開賽 潘政琮表現未盡理想

美國PGA農保公開賽最後一天決賽，台灣高球好手潘政琮表現未盡理想，排名並列第35坐收。中央社記者曹宇帆拉荷亞攝 107年1月29日

（中央社記者曹宇帆拉荷亞28日專電）美國PGA農保公開賽最後一天決賽，台灣高球好手潘政琮原本有機會挑戰奪冠，可惜表現未盡理想，最後以低於標準桿一桿的287桿，排名並列第35坐收。



潘政琮參加今年的農保公開賽（Farmer Insurance Open），前3天打完以低於標準桿8桿的208桿暫時並列第5，與領先的瑞典好手諾蘭（Alex Noren）只差3桿，有機會挑戰美巡賽首勝。



他今天與英國的羅斯（Justin Rose）和澳洲的戴伊（Jason Day）同組出發，3人前3天打完總桿數相同。



潘政琮看來狀況不錯，首洞先聲奪人抓博蒂，在同組中以低於標準桿9桿率先取得優勢，第2洞持平打帕，來到200碼標準3桿的第3洞，表現卻未盡理想。



先是開球落在沒法打的區域，之後推桿也失手，打了8桿才結束第3洞，原本低於標準桿9桿的優勢，瞬間縮減至低於標準桿4桿，488碼的第4洞標準是4桿，他花了6桿才打完，只剩低於標準桿2桿。



雖然他力圖振作，在第5和第12洞抓博蒂，但第6、14與17洞則吞柏忌，最後以4天總桿數低於標準桿一桿的287桿，排名並列第35，賽後他婉拒中央社記者的訪問，匆匆離開球場。



不過他在臉書頁貼文說：「今天以並列35完賽，第3洞在風大果嶺硬的情況下判斷錯誤造成巨大損失。」



潘政琮接下來將前往亞利桑那州的鳳凰城，參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）的鳳凰城公開賽（Waste Management Phoenix Open）。



至於戴伊與諾蘭和美國的巴默（Ryan Palmer），3人打完今天的18洞後，總桿數都是低於標準桿10桿的278桿，延長賽巴默率先出局，戴伊與諾蘭再加賽還是不分勝負，因天色已晚，主辦單位宣布明天早上8時再分高下，決定誰是今年農保公開賽的贏家。1070129



