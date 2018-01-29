NFL全明星賽雨中險勝 美聯衛冕成功

（中央社邁阿密28日綜合外電報導）職業美足NFL田納西泰坦（Titans）邊鋒華克（Delanie Walker）今天在第73屆美式足球全明星賽（Pro Bowl）兩度接球達陣，助美國聯會以24比23險勝國家聯會。



法新社報導，美聯今天成功衛冕，自NFL從兩個聯會挑選明星球員舉行對抗賽以來，美聯以23勝22敗略占上風。



這場明星賽在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行，參與2月4日超級盃（Super Bowl）的新英格蘭愛國者（Patriots）和費城老鷹（Eagles）隊員沒有資格參加。



奧克蘭突擊者（Raiders）四分衛卡爾（Derek Carr）全場傳球15次、成功11次，總計傳出115碼，包括在終場前91秒18碼傳球華克達陣，且波斯韋爾（Chris Boswell）加踢射門得分，助美聯終場24比23勝出。



華克也在下半場的大雨中，接住史密斯（Alex Smith）4碼傳球達陣，完成美聯今天首次達陣傳。



華克說：「比賽變得很困難，下雨讓人很難接球。不過我們得堅守崗位。」



洛杉磯公羊（Rams）四分衛高夫（Jared Goff）試圖助國聯重振旗鼓，但丹佛野馬（Broncos）後衛米勒（Von Miller）迫使對方掉球後搶到球，終結最後一波的威脅。



米勒說：「這是我的工作，我得往前衝。」「我就是靠這賺錢，無論是在丹佛還是在奧蘭多都一樣。」



勝方每個球員獎金6萬4000美元（約新台幣187萬7000元），是敗方球員的兩倍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070129