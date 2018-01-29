/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
>rss

NFL全明星賽雨中險勝 美聯衛冕成功

發稿時間：2018/01/29 14:38

最新更新：2018/01/29 14:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社邁阿密28日綜合外電報導）職業美足NFL田納西泰坦（Titans）邊鋒華克（Delanie Walker）今天在第73屆美式足球全明星賽（Pro Bowl）兩度接球達陣，助美國聯會以24比23險勝國家聯會。

法新社報導，美聯今天成功衛冕，自NFL從兩個聯會挑選明星球員舉行對抗賽以來，美聯以23勝22敗略占上風。

這場明星賽在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行，參與2月4日超級盃（Super Bowl）的新英格蘭愛國者（Patriots）和費城老鷹（Eagles）隊員沒有資格參加。

奧克蘭突擊者（Raiders）四分衛卡爾（Derek Carr）全場傳球15次、成功11次，總計傳出115碼，包括在終場前91秒18碼傳球華克達陣，且波斯韋爾（Chris Boswell）加踢射門得分，助美聯終場24比23勝出。

華克也在下半場的大雨中，接住史密斯（Alex Smith）4碼傳球達陣，完成美聯今天首次達陣傳。

華克說：「比賽變得很困難，下雨讓人很難接球。不過我們得堅守崗位。」

洛杉磯公羊（Rams）四分衛高夫（Jared Goff）試圖助國聯重振旗鼓，但丹佛野馬（Broncos）後衛米勒（Von Miller）迫使對方掉球後搶到球，終結最後一波的威脅。

米勒說：「這是我的工作，我得往前衝。」「我就是靠這賺錢，無論是在丹佛還是在奧蘭多都一樣。」

勝方每個球員獎金6萬4000美元（約新台幣187萬7000元），是敗方球員的兩倍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070129

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP