美PGA農保公開賽 伍茲重獲關愛眼神

影片來源：PGA TOUR YouTube頻道

（中央社記者黃兆平紐約28日專電）美國PGA農保公開賽4天賽事依舊未能分出勝負，明天將由澳洲球星戴伊與瑞典好手諾蘭爭冠，不過前世界第一的老虎伍茲3年來首度未遭淘汰，重新擄獲球迷及電視轉播焦點。



農保公開賽（Farmers Insurance Open）今天最後一天賽事，老虎伍茲（Tiger Woods）身穿招牌紅衣黑褲，擺脫酒駕與背痛陰影，連日來受到球迷熱情歡呼，爭相索取簽名，媒體更搶著訪問報導，伍茲也露出許久未見的自信微笑。



4天賽完，42歲的老虎伍茲以低於標準桿3桿、總桿285桿，並列第23名，是2015年初農保公開賽迄今3年以來首度晉級美巡賽。



老虎伍茲傷後復出獲得美媒大量報導，這次參賽更搶走世界全十大球員風采，鏡頭跟著伍茲走，就連美職籃勇士隊球星伊古歐達拉（Andre Iguodala）今天都與球迷緊盯老虎一舉一動。比賽期間，還發生球迷過於騷動影響伍茲推桿的情事。



至於前3天成績以低於標準桿8桿的208桿，並列第5的台灣好手潘政琮，今天表現不理想，擊出高於標準桿7桿的79桿，4天下來以低於標準桿1桿的287桿，退到並列第35，成績不若去年並列第2的好。



目前並列領先的澳洲球王戴伊（Jason Day）及瑞典好手諾蘭（Alex Noren），經過5洞延長驟死賽，依舊未能分出勝負，明早將繼續再戰，決定冠軍。美國選手巴默（Ryan Palmer）在延長賽先行出局，喪失爭冠機會。1070129