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光頭神舉登記選理事 前國手黃培閎加入排協

發稿時間：2018/01/29 15:47

最新更新：2018/01/29 16:07

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前中華男排國手「光頭神舉」黃培閎（前左）特別搭機自義大利返台，29日前往排球協會繳交會費，並登記參選運動員理事。中央社記者龍柏安攝 107年1月29日前中華男排國手「光頭神舉」黃培閎（前左）特別搭機自義大利返台，29日前往排球協會繳交會費，並登記參選運動員理事。中央社記者龍柏安攝 107年1月29日

（中央社記者龍柏安台北29日電）前中華男排國家隊舉球員、「光頭神舉」黃培閎，今天在時代力量立委林昶佐等人陪同下，前往排球協會繳交會費並登記參選運動員理事，他強調：「我只是希望把運動員的心聲，傳達給大人知道。」

黃培閎目前效力義大利超級排球聯賽的Top Volley Latina，為了繳交會費與登記參選，昨天才搭機返台，預計明天又要飛往義大利，他坦言：「這是我第一次回家，心情卻是很沉重、很衝突的，這次在這邊的目的，就是要提醒、號召所有關心體育改革的民眾，可以開始來繳費。」

黃培閎等人先在體育署大廳發表簡短聲明後，接著就上排球協會繳交會費並登記參選，待手續完備後，也順道拜訪體育署長林德福，並把對於改選的疑慮與訴求，和林德福交換意見。

與會人士就認為，繳交完排協報名費後，無法在第一時間取得收據，這讓人無法清楚得知排協的實際報名人數，對此林德福則解釋，網站預報名加入會員的人數，未必會等於最後實際會員人數，他以射擊協會為例指出，當初預報名共有3408人，最後實際僅有60人繳交會費。

林昶佐在會議中也期許，若單項協會在修改章程有些「奇怪」作為時，體育署可以用更強硬的方式，比如說撤銷或暫停協會的決議，他也期許林德福若遇到類似問題時，可以更勇敢、更有勇氣做出一些決斷，他相信全民會做林德福的後盾。1070129

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