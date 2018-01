巴哈馬賽拿亞軍 徐薇凌創LPGA生涯最佳

(中央社記者龍柏安台北29日電)台灣旅美高球女將徐薇淩,今天在LPGA開幕戰、巴哈馬菁英賽最後一輪,以209桿、2桿之差,不敵美國女將琳希康名列亞軍,不過這仍是她旅美3年最佳排名。



巴哈馬菁英賽歷經強風攪局,比賽從4回合縮減至3回合,徐薇淩今天先補完第2輪最後9洞,再趕進度打完第3輪,單日就打了27洞,總計以低於標準10桿的209桿完賽,拿下亞軍的她將可獲得12萬7776美元(約新台幣375萬元)獎金。



徐薇淩今天原有機會爭冠,她和衛冕者琳希康(Brittany Lincicome)在打完前16洞並列領先,可惜徐薇淩在短洞的第17洞開球沒上果嶺,短切又過頭,7呎保Par推桿小白球轉了一圈又涮出來,吞下柏忌,琳希康則是打下小鳥,兩人一來一往就差2桿,也成了勝負的分水嶺。



比賽結束後,徐薇淩在臉書(Facebook)上也表示,最後一輪是漫長的一天,最後以第2名結束這週的比賽,「這是我目前在LPGA最好的成績」。她並透露能夠打出好成績的關鍵之一,是她根本不知道自己的名次,也不知道有領先過,所以完全沒有緊張的氣氛,只希望自己不要被強風吹走。



徐薇淩謝謝所有幫她集氣加油的球迷,讓遠在異鄉的她感到很溫暖,也才發現原來有一大批粉絲守著電視和即時成績,幫她加油的感覺是什麼樣。1070129





