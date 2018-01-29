/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
>rss

巴哈馬賽拿亞軍 徐薇凌創LPGA生涯最佳

發稿時間：2018/01/29 16:47

最新更新：2018/01/29 17:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣旅美高球女將徐薇淩（圖）29日在LPGA巴哈馬菁英賽最後一輪，因不敵美國女將琳希康，最後拿下亞軍。（圖取自LPGA臉書www.facebook.com/LPGA）台灣旅美高球女將徐薇淩（圖）29日在LPGA巴哈馬菁英賽最後一輪，因不敵美國女將琳希康，最後拿下亞軍。（圖取自LPGA臉書www.facebook.com/LPGA）

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣旅美高球女將徐薇淩，今天在LPGA開幕戰、巴哈馬菁英賽最後一輪，以209桿、2桿之差，不敵美國女將琳希康名列亞軍，不過這仍是她旅美3年最佳排名。

巴哈馬菁英賽歷經強風攪局，比賽從4回合縮減至3回合，徐薇淩今天先補完第2輪最後9洞，再趕進度打完第3輪，單日就打了27洞，總計以低於標準10桿的209桿完賽，拿下亞軍的她將可獲得12萬7776美元（約新台幣375萬元）獎金。

徐薇淩今天原有機會爭冠，她和衛冕者琳希康（Brittany Lincicome）在打完前16洞並列領先，可惜徐薇淩在短洞的第17洞開球沒上果嶺，短切又過頭，7呎保Par推桿小白球轉了一圈又涮出來，吞下柏忌，琳希康則是打下小鳥，兩人一來一往就差2桿，也成了勝負的分水嶺。

比賽結束後，徐薇淩在臉書（Facebook）上也表示，最後一輪是漫長的一天，最後以第2名結束這週的比賽，「這是我目前在LPGA最好的成績」。她並透露能夠打出好成績的關鍵之一，是她根本不知道自己的名次，也不知道有領先過，所以完全沒有緊張的氣氛，只希望自己不要被強風吹走。

徐薇淩謝謝所有幫她集氣加油的球迷，讓遠在異鄉的她感到很溫暖，也才發現原來有一大批粉絲守著電視和即時成績，幫她加油的感覺是什麼樣。1070129

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP