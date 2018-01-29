巴哈馬賽拿亞軍 徐薇凌創LPGA生涯最佳

台灣旅美高球女將徐薇淩（圖）29日在LPGA巴哈馬菁英賽最後一輪，因不敵美國女將琳希康，最後拿下亞軍。（圖取自LPGA臉書www.facebook.com/LPGA）

（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣旅美高球女將徐薇淩，今天在LPGA開幕戰、巴哈馬菁英賽最後一輪，以209桿、2桿之差，不敵美國女將琳希康名列亞軍，不過這仍是她旅美3年最佳排名。



巴哈馬菁英賽歷經強風攪局，比賽從4回合縮減至3回合，徐薇淩今天先補完第2輪最後9洞，再趕進度打完第3輪，單日就打了27洞，總計以低於標準10桿的209桿完賽，拿下亞軍的她將可獲得12萬7776美元（約新台幣375萬元）獎金。



徐薇淩今天原有機會爭冠，她和衛冕者琳希康（Brittany Lincicome）在打完前16洞並列領先，可惜徐薇淩在短洞的第17洞開球沒上果嶺，短切又過頭，7呎保Par推桿小白球轉了一圈又涮出來，吞下柏忌，琳希康則是打下小鳥，兩人一來一往就差2桿，也成了勝負的分水嶺。



比賽結束後，徐薇淩在臉書（Facebook）上也表示，最後一輪是漫長的一天，最後以第2名結束這週的比賽，「這是我目前在LPGA最好的成績」。她並透露能夠打出好成績的關鍵之一，是她根本不知道自己的名次，也不知道有領先過，所以完全沒有緊張的氣氛，只希望自己不要被強風吹走。



徐薇淩謝謝所有幫她集氣加油的球迷，讓遠在異鄉的她感到很溫暖，也才發現原來有一大批粉絲守著電視和即時成績，幫她加油的感覺是什麼樣。1070129



