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平昌冬奧 術語差異難倒兩韓冰球聯隊

發稿時間：2018/01/29 17:37

最新更新：2018/01/29 17:37

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（中央社首爾29日綜合外電報導）南北韓在這次平昌冬奧合組女子冰球聯隊，但南韓媒體今天報導，兩邊幾乎全然不同的冰球術語，讓兩韓球員首次進行聯合訓練時遇到空前挑戰。

法新社報導，韓戰後南北韓分隔近70年，不但兩韓一般民眾間的接觸受阻，連共通的語言也在多方面出現差異。

南北韓仍共用同一書寫系統，即15世紀發展出、用來取代漢字的韓文字（Hangul）。

但隨南北韓各自發展後，用字差異也逐漸產生。在資本主義的南韓，冰球球員在大部分運動術語裡，習於英文發音的稱呼。像是滑冰（Skating）與守門員防守技巧的t-push，南韓球員的發音大致類似英語，。

不過，北韓是對每個動作自行另創韓文用詞。

為克服兩邊球員的溝通問題，南韓體育當局將雙方的不同詞彙並列，在昨天首度練習時分發給球員。不過南韓冰球協會接受媒體訪問時仍表示，兩邊球員還在習慣中，所以在練習時會聽到兩邊術語的大雜燴。

此外，南北韓擁有各自的奧運國名代碼，北韓為PRK，南韓為KOR，這次冰球聯隊則有專屬的國名代碼COR，C取自Korea的法文Coree。兩韓冰球聯隊由23名南韓球員與12名北韓球員組成，她們排定2月4日與瑞典打熱身賽。

平昌冬奧將於2月9日至25日舉行。兩韓聯隊倉促成軍也引發爭議，像許多南韓民眾就質疑當局拿選手當政治工具，剝奪南韓選手的參賽機會。（譯者：陳亦偉/核稿：林治平）1070129

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