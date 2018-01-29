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WTA台灣賽女單台灣內戰 張凱貞勝出

發稿時間：2018/01/29 19:26

最新更新：2018/01/29 19:26

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（中央社記者龍柏安台北29日電）WTA台灣公開賽今天會內首輪登場，台灣好手張凱貞在首役「台灣內戰」中，歷時72分鐘以直落二、7比5、6比2擊敗李亞軒，拿下16強門票。

總獎金22.5萬美元（約新台幣660萬）的WTA台灣公開賽，今在台北和平籃球館登場，獲得外卡參賽資格的張凱貞首輪就碰上同是自家人的李亞軒，首盤打得有點放不開，直到5比5之際，靠著連破帶保連拿2局先馳得點後，才總算回穩。

張凱貞賽後坦言，自己打得緊繃、放不太開，這場比賽也是她本季的第一場比賽，她苦笑說：「剛開始我好像有點興奮過頭了。」

下一輪張凱貞將對上大會第5種子、哈薩克女將普丁塞娃（Yulia Putintseva），兩人過去不曾交手，張凱貞說：「她很會跑，很會防守，我相信她不會輕易讓我拿分，我想會是一場硬仗，我需要很有耐心去對戰。」

女單大會第2種子、世界排名34的中國名將張帥，今天則大爆冷門，首役以2比6、4比6不敵世界排名85的烏克蘭女將科斯洛娃（Kateryna Kozlova），首輪出局。

比賽結束後，張帥先推崇對手打得出色，也表示自己盡了全力，很可惜沒能拿下勝利，而她也無奈地說，即便來台後她適應了2天，還是抓不到太到節奏，進攻的打點也不夠精準，反而頻頻失分。1070129

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