HBL林厲決勝期包辦17分 松山逆轉勝泰山

（中央社記者龍柏安台北29日電）HBL衛冕軍松山高中，今天靠著後衛林厲全場拿下25分，其中光在第4節與延長賽就包辦17分帶領下，加上前鋒章富溢在延長賽最後8.5秒的3分打，松山84比79險勝泰山高中。



106學年度HBL高中籃球聯賽，今晚上演松山對上泰山的「雙山對決」，松山上半場一度握有雙位數領先，不過韌性超強的泰山在第3節將失分追到只差1分，第4節甚至取得6分超前，不過林厲瘋狂的飆分秀，並在最後34.3秒內連拿5分，將比數以71比70逆轉。



泰山後衛楊皓喆在比賽結束前0.5秒切入上籃雖沒進，卻買到犯規，不過他兩罰中一，沒能終結比賽，進入延長賽後松山攻勢多點開花，最終以5分之差拿下勝利。



林厲賽後透露，第4節開打前教練告訴他，在場上要做對的事，不要去閃躲對手，勇於去挑戰，所以只要機會出來，他就勇敢硬上。



松山從領先打到落後，最後再成功逆轉，教練黃萬隆表示，對方下半場外線投開了，也打出信心，好在他們最後靠著幾波成功快攻，加上林正籃下的嚇阻力有發揮效用，加上籃板也有掌握，才順利拿下勝利。



松山長人林正今天繳出17分、23籃板與7阻攻的恐怖數據，比下泰山混血長人譚傑龍的9分、15籃板與2阻攻，他笑說：「賽前譚傑龍在APP直播上說要打爆我，剛好被我看到，孫思堯學長也鼓勵我，叫我不要被人看不起，但是我保持平常心，不管對上誰我都會努力、正常打。」



HBL準決賽今天進行第2天賽事，本季未嘗敗績的能仁家商，以101比47輕取東泰高中；南山高中也以83比65擊敗南湖高中；而東山高中則靠著第4節最後2分30秒內一波7比0攻勢，以66比63險勝高苑工商，包括松山在內，能仁、南山與東山都在準決賽拉出2連勝。1070129