瓦荷酋長掰了 MLB印地安人2019年停用

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB在美洲原住民團體施壓下，今天宣布克里夫蘭印地安人明年起將停用美國印地安人露齒而笑的「瓦荷酋長」（Chief Wahoo）隊徽。



法新社報導，MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）說，他先前認定克里夫蘭印地安人不再「適合」使用這個隊徽，認為這冒犯了一些美洲原住民。



克里夫蘭印地安人自1948年起，使用這個紅臉美國印地安人的卡通圖案。



球隊過去幾年減用這個隊徽，較常使用代表克里夫蘭的C字母，但球員在主場比賽時，仍持續戴著印有瓦荷酋長的球帽，這個隊徽也出現在球衣臂章。



曼佛瑞說，瓦荷酋長將自2019年賽季起完全停用。



他在聲明中說：「美國職棒大聯盟致力於透過比賽建立多元文化。過去一年，我們鼓勵與印地安人組織對話，討論克里夫蘭印地安人使用瓦荷酋長隊徽一事。」



他說：「我們展開建設性會談時，（印地安人老闆）杜蘭（Paul Dolan）表明球迷對這個隊徽有深厚情感，並強調瓦荷酋長在隊史上的地位。」



曼佛瑞說：「然而，克里夫蘭印地安人最終還是認同我的立場，認為瓦荷酋長不再適合用在MLB場上。」



路透社報導，明尼阿波利斯的美國印地安人運動（American Indian Movement）創辦人貝勒庫爾（Clyde Bellecourt）說，在美國運動隊伍以美洲原住民漫畫人物為主角的許多吉祥物中，瓦荷酋長是最「醜陋的」一個。



克里夫蘭印地安人在2016年美國聯盟冠軍系列賽對上多倫多藍鳥時，瓦荷酋長隊徽在加拿大成為法律爭議的焦點。



民眾根據加拿大法律，指控瓦荷酋長隊徽冒犯原住民，但法官最後還是允許印地安人在多倫多比賽時使用這個隊徽。



MLB亞特蘭大勇士、北美職業冰球聯盟NHL芝加哥黑鷹（Chicago Blackhawks）與職業美式足球NFL華盛頓紅人（Washington Redskins）和堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）都面臨類似批評，但華盛頓紅人成為最顯眼的箭靶。



奧奈達印地安人邦（Oneida Indian Nation）領導改變吉祥物運動的哈布瑞特（Ray Halbritter）說：「克里夫蘭的決定最終應能迫使華盛頓紅人做出類似的光榮決定。」



哈布瑞特說：「好長一段時間以來，有色人種一直被刻畫成這類模樣，導致形象受損，這支首都美式足球隊以字典定義的種族歧視語作為隊名，沒有什麼比這個標誌更為傷人。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070130