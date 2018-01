(中央社密爾瓦基29日綜合外電報導)美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天在主場攻下31分,外加德拉維多瓦末節挹注10分,助公鹿終場107比95擊退費城76人,笑納4連勝。



美聯社報導,安特托昆博(Giannis Antetokounmpo)搶下31分、18籃板,而德拉維多瓦(Matthew Dellavedova)10分全在第4節拿下。



路透社報導,儘管公鹿後衛布萊索(Eric Bledsoe)僅在開賽上場2分32秒,全隊克服慢熱,投籃命中率47.5%,三分球28投11中。



76人的沙瑞奇(Dario Saric)拿下全隊最高的19分。76人全場投籃命中率43.9%,但三分球26投僅2中。



公鹿因戰績不理想22日開除總教練基德(Jason Kidd),全隊現在助理教練普朗提(Joe Prunty)代掌兵符下征戰。(譯者:盧映孜/核稿:蔡佳敏)1070130





#GiannisAntetokounmpo (31 PTS, 18 REB, 6 AST) put up big numbers to guide the @Bucks to the victory at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/9RM0liH6S3