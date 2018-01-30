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中職新人王詹子賢 新球季拚超越2017

發稿時間：2018/01/30 14:37

最新更新：2018/01/30 15:13

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中華職棒中信兄弟詹子賢30日赴耕莘醫院安康院區進行體檢，並表示新球季的目標是希望上壘率與長打能力都能超越2017年。中央社記者黃巧雯攝　107年1月30日中華職棒中信兄弟詹子賢30日赴耕莘醫院安康院區進行體檢，並表示新球季的目標是希望上壘率與長打能力都能超越2017年。中央社記者黃巧雯攝　107年1月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒中信兄弟詹子賢去年季末扛下第4棒重任，並勇奪新人王，對於新球季目標，詹子賢今天表示，希望上壘率跟長打能力都能超越去年。

中信兄弟今天赴耕莘醫院安康院區進行體檢，詹子賢去年以打擊率3成50，97支安打，包括17發全壘打，60分打點抱回新人王獎座，對於今年能否先發，他仍謙虛地說，要看教練團安排，「不是去年拿下新人王就篤定在先發名單」。

談到今年目標，詹子賢說，由於打擊率有時候憑運氣，他則較注重上壘率，盼與長打能力都能超越去年。

詹子賢儘管對自己守備相當有信心，但也坦言有時候會太貪心，即使已經確定抓不到跑者，仍堅持要傳球，希望能再加強基本觀念以及讓心態更穩重。

詹子賢去年季末扛下第4棒，但隨著球隊季後釋出多名球員，談到今年是否已做好扛下重責大任心理準備，詹子賢認為，大家上場都是一樣的，「不用說誰扛比較多責任，盡力去表現自己就好」。

中信兄弟球員今天進行體檢過程中，也發生不少趣事，包括詹子賢站上機器測量身高、體重，看到身高變矮，僅剩182.2公分，他喃喃自語地說：「高中量183公分，怎麼越來越矮。」

中信兄弟二軍總教練林威助則是不相信自己雙眼視力不到1.0，原本已完成檢查，硬是回頭請醫護人員再重新檢查一次，結果仍與第一次相同。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070130

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