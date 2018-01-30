中職張志豪追求自我突破 只和自己競賽

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒中信兄弟外野手張志豪去年單季敲出24轟，生涯新高，已逾30歲的他今天透露，不和別人比較，只想和自己競賽，認真打完每一場比賽，並表示還想要再自我突破。



中信兄弟今天赴耕莘醫院安康院區體檢，張志豪去年9月底曾因心律不整送醫，住進加護病房，也曾做了2次24小時心電圖檢查，結果都正常，儘管後來也赴台大醫院檢查，仍找不到原因。



張志豪2015至2017年連續3年出賽數都未達100場，除了去年心臟問題外，他坦言與腳、肩膀、手肘或膝蓋受傷有關，也讓他不敢再輕易說想要拚全勤，只想認真打完每一場比賽。



張志豪今年特別調適心態，從以往告訴自己絕對不要受傷，到今年希望傷不要那麼嚴重。



值得注意的是，張志豪去年僅出賽80場，為2010年打中職以來第二低，但單季卻敲出24轟，創生涯新高，他將原因歸功於近年來正確重量訓練觀念。



與其和其他人比較，張志豪選擇與自己競賽，想看自己極限到哪裡，他強調，每年目標就是看年底成績單是否超越去年。



目前已逾30歲的張志豪，心態依舊不服輸，張志豪透露，還想要再突破，並以日籍老將鈴木一朗為例，同樣持續精進，他強調：「我們沒有資格跟人家說要維持。」（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070130