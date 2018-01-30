人頭會員爭議 林德福：有清查機制

（中央社記者龍柏安、蔡佳伶台北30日電）體育署長林德福今天表示，人頭會員的問題，體育署有很多清查機制，有些協會的會員人數看似很多，是因為有多方勢力在角逐，不過實際會員人數得等繳費完成後才知道。



時代力量新北黨部板橋區主任彭盛韶舉行記者會表示，接獲中華民國游泳協會內部檢舉關於一份個人或單位負責的人頭數名單，各單項運動協會羽球、網球、棒球、自行車和足球，各負責幾百到幾千名人頭數，顯示各協會有互換名單跡象。



他說，這印證過去爆出的人頭疑雲，呼籲體育署立刻啟動調查，凍結泳協一切選務，直到釐清真相。



林德福強調，外界一直很關心人頭會員的問題，體育署也一直在追蹤，所有預報名時的異常資料，比如說或是相同IP報名、還是登記相同通訊地址的名單，體育署都有掌握，並積極瞭解處理中。



由於民眾報名加入協會，是屬個人意願問題，有協會人員私下透露，就連體改聯裡面的成員，也都不只參加一個協會，若要限定每人只能報名加入一個協會，似乎也沒什麼道理。



對此林德福強調，政府沒辦法限制民眾只能加入一個會員，只能在審核機制上盡量做到完善，他重申，民眾要成為會員，除得依期限內完成繳費外，還需檢附身分證明文件，他說：「身分證是非常重要的個資，一般人不太可能有辦法一口氣拿到1、2千人的身分證，且我們也規定，報名加入會員不能找人代理，一定要本人。」



對於許多協會的預報名人數動輒破萬，林德福則表示，除有可能是多方人馬在角逐理事長寶座外，也有可能是虛張聲勢，他就以射擊協會為例，之前預報名系統射擊協會共有3408人報名，最後僅有54人在期限內完成繳費，因此他認為：「先等會員繳費完成、資格審查完畢，若名單還有問題，我們將進一步追查。」



林德福強調，不只在會員清查上有很多手段能防賭人頭會員，就連投票也有相關機制，包括寄送投票通知時，需寄送到戶籍所在地，不得寄至通訊地址，避免有心人士大量蒐集選票，現場領票時也會再次核對投票通知與戶籍地址是否相同，藉此防賭弊端。（編輯：黃于）1070130