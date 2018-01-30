再獲總統接見 洪一中：感覺不一樣

總統蔡英文（前右）30日在總統府接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」；總教練洪一中（前左）回憶國手時期曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。中央社記者張新偉攝 107年1月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）Lamigo桃猿隊為史上首支受邀進總統府的職業棒球隊，總統蔡英文今天說，希望接見每年職棒總冠軍隊可以成為慣例；總教練洪一中則回憶國手時曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。



桃猿隊為去年中華職棒總冠軍隊，也成為首支獲邀入總統府的職業棒球隊，總教練洪一中表示，帶領桃猿隊15年，從事職棒運動20多年，「第一次以職業運動員帶著球隊來，個人感到很榮耀。」



洪一中過去國手時也曾受邀入總統府獲總統接見，他表示印象中蔣經國、陳水扁時期都有過，被問起這次再獲總統接見心情上的不同，洪一中表示，「蔣經國那時候比較嚴肅，要進來總統府感覺很可怕，剛剛看到連雨傘都可以帶進來嚇一跳，以前連筆都不能帶，感覺當然不一樣。」



蔡總統在致詞中提到，希望從今年開始，每年都邀請中華職棒年度總冠軍隊到總統府，成為一個慣例，「因為各位的表現值得全國人民再一次為你們歡呼。」



洪一中說，運動員有好的成績，總統召見對球員來說是一種光榮，他也提到桃猿隊近幾年成績不錯，「大家都說我們很強，但我每天還是過得戰戰兢兢，我們練球的份量絕對比人家多，也比人家勤，雖然不敢講我們球隊是最強的，但卻敢說是最努力的。」（編輯：張芷瑄／陳清芳）1070130