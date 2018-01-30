/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

再獲總統接見 洪一中：感覺不一樣

發稿時間：2018/01/30 16:58

最新更新：2018/01/30 17:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（前右）30日在總統府接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」；總教練洪一中（前左）回憶國手時期曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。中央社記者張新偉攝　107年1月30日總統蔡英文（前右）30日在總統府接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」；總教練洪一中（前左）回憶國手時期曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。中央社記者張新偉攝　107年1月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）Lamigo桃猿隊為史上首支受邀進總統府的職業棒球隊，總統蔡英文今天說，希望接見每年職棒總冠軍隊可以成為慣例；總教練洪一中則回憶國手時曾受接見，感覺很不同，「很榮耀」。

桃猿隊為去年中華職棒總冠軍隊，也成為首支獲邀入總統府的職業棒球隊，總教練洪一中表示，帶領桃猿隊15年，從事職棒運動20多年，「第一次以職業運動員帶著球隊來，個人感到很榮耀。」

洪一中過去國手時也曾受邀入總統府獲總統接見，他表示印象中蔣經國、陳水扁時期都有過，被問起這次再獲總統接見心情上的不同，洪一中表示，「蔣經國那時候比較嚴肅，要進來總統府感覺很可怕，剛剛看到連雨傘都可以帶進來嚇一跳，以前連筆都不能帶，感覺當然不一樣。」

蔡總統在致詞中提到，希望從今年開始，每年都邀請中華職棒年度總冠軍隊到總統府，成為一個慣例，「因為各位的表現值得全國人民再一次為你們歡呼。」

洪一中說，運動員有好的成績，總統召見對球員來說是一種光榮，他也提到桃猿隊近幾年成績不錯，「大家都說我們很強，但我每天還是過得戰戰兢兢，我們練球的份量絕對比人家多，也比人家勤，雖然不敢講我們球隊是最強的，但卻敢說是最努力的。」（編輯：張芷瑄／陳清芳）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP