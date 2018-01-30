林承飛被總統點名嚇一跳 陳禹勳臉書分享

總統蔡英文30日在總統府接見中華職棒Lamigo桃猿隊，球員王柏融（中）、林承飛（左）、陳禹勳（右）開心在府內合影。中央社記者張新偉攝 107年1月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）最年輕的「老將」Lamigo桃猿隊林承飛，首度進到總統府受總統接見，他表示列隊時偷瞄到總統蔡英文的講稿上有自己的名字嚇了一跳；陳禹勳是第2次進總統府，蔡總統還要他記得上臉書分享心得。



Lamigo桃猿隊今天受邀入總統府，蔡總統提到，希望之後每年邀請中華職棒總冠軍隊入總統府可以成為一個慣例；蔡總統致詞時一一點名教練、球員，對於網友、球迷對球員們的稱呼也十分熟悉。



林承飛被蔡總統點名，蔡總統表示，「雖然球迷叫他『老將』，但他還不滿21歲，應該是最年輕的老將」；林承飛則表示，本來沒有想過會被點名，「但我站在第2排，看到總統的致詞稿上有自己的名字，也有嚇一跳」。



蔡總統提到希望每年邀請中職總冠軍隊來總統府，林承飛表示，「我們會努力」，希望明年還有機會來；對於春訓的調整狀況，林承飛則表示，教練團先前有去國外參加訓練營，也帶回來一些資訊，感覺很新鮮，也蠻受用的，被問起春訓量會不會很吃重，他則笑說，「帶著愉快的心情去練」。



陳禹勳青少棒時期入選國家代表隊時，也曾被總統召見，但他回憶上次僅在樓梯間拍照，這次感覺更正式，是很不同的體驗。



蔡總統在致詞時特別提到外號「鄉長」的陳禹勳在臉書上很活躍，「拜託他回去在臉書上講一下來總統府的心得」，陳禹勳也很配合，馬上拿起手機拍照，隨後也在臉書上分享。（編輯：劉政權）1070130



