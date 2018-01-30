WTA台灣賽 詹皓晴有驚無險過首輪

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網球女將詹皓晴，今和匈牙利女將巴波斯聯手，兩人在WTA台灣公開賽女雙首輪，費時67分鐘，以3比6、6比0、1比0（5）逆轉擊敗俄羅斯與波蘭聯軍，有驚無險晉級8強。



詹皓晴去年和姐姐詹詠然攜手在WTA台灣公開賽女雙封后，今年她搭檔換成剛在澳洲網球公開賽奪得女雙金盃的巴波斯（Timea Babos），兩人相隔4年再度合拍，開局暖機太慢，好在首盤棄守後兩人找回節奏，順利闖過頭關。



今天詹皓晴與巴波斯的「台匈聯軍」，和俄羅斯的布林克娃（Anna Blinkova）與波蘭女將里納特（Magda Linette）鏖戰至決勝盤才艱苦脫困，也把現場觀戰的球迷嚇出一身冷汗，賽後詹皓晴坦言：「很開心回到台灣在家鄉打球，聽到很多觀眾加油聲，希望接下來繼續加油。」



巴波斯則表示，她與詹皓晴4年前曾在吉隆坡搭檔合作過，4年後來到台北再次聯手，首役過程雖不輕鬆，好在仍順利贏球讓她非常開心。（編輯：黃于）1070130