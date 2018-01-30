楊承翰扮奇兵轟21分 HBL松山力克南山

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（中央社記者龍柏安台北30日電）HBL高中籃球聯賽今天上演傳統大戲，松山高中與南山高中的「雙山對決」，松山靠著楊承翰攻下並列全場最高的21分，終場82比72力克南山高中，逼得對手吞下本季首敗。



106學年度HBL高中籃球聯賽8強準決賽，今在台北體育館進行第3天賽事，今晚「雙山」擔任壓軸主秀，這也是兩隊本季首度交鋒，大批球迷也把球場擠得水泄不通。



今年高三的楊承翰坦言，他把這場比賽當成冠軍賽或最後一戰來打，所以心情比較亢奮，他也承認，南山之前沒輸過比賽，因此他們是以挑戰者的心態來面對，而贏得這場重要勝利後，他強調：「要爭冠的球隊不只有南山和能仁，我們也是有機會。」



松山贏球後在準決賽拉出3連勝，明天則要對上本季同樣未嘗敗績的能仁家商，楊承翰則表示：「希望關關難過關關過、再接再厲。」



松山教頭黃萬隆則認為，南山傷了2名中鋒戰力多少有折損，不過對方仍有像陳又瑋、張鎮衙這種經驗豐富的球員，能夠贏球的主因仍是防守，全隊火力均衡也是另一個贏球關鍵，今天松山全隊共有10名球員出賽，其中就有6名球員有雙位數得分。



今天能仁以85比65輕取東山高中，將本季連勝紀錄推進至11場，同時也是球隊在準決賽拉出的3連勝，目前與松山戰績並列第1，而落敗的南山則與東山以2勝1負並列第3。



被視為4強大熱門的泰山高中今天總算回魂，以84比46輕取南湖高中，拿下準決賽首勝；而東泰高中則以78比73險勝高苑工商，暫與泰山以1勝2負並列第5，而高苑和南湖苦吞3連敗，目前並列第7。（編輯：劉政權）1070130