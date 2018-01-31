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13年暴增30億人？從歌詞看世界人口變化

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NBA史上第一次 30隊齊聚夏季聯盟

發稿時間：2018/01/31 08:30

最新更新：2018/01/31 08:30

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA休季期間專為新秀及未來之星舉行的夏季聯盟（Summer League）參賽隊伍創新高，NBA今天宣布7月在拉斯維加斯30支球隊將首次到齊。

法新社報導，第14屆夏季聯盟將於7月6日到17日在拉斯維加斯（Las Vegas）的內華達大學（University of Nevada）校園舉行。

夏季聯盟2004年開打時只有6隊參賽，共打13場。經過多年擴大規模，本屆在12天內將有多達82場比賽。每隊先打3場預賽，爭取晉級複賽及決賽。

每隊至少有5場比賽要打，最多可打到8場。

去年夏季聯盟有24隊參賽，共打67場，總計12萬7843人次進場、單日最高1萬7500人都創下新高。

電視轉播收視率與社群媒體上的觀看人數同樣也創下紀錄。去年夏季聯盟決賽，洛杉磯湖人擊敗波特蘭拓荒者，拿下冠軍，湖人新秀波爾（Lonzo Ball）獲選最有價值球員（MVP）。

昔日登上夏季聯盟舞台的未來之星中，有現在雙雙效力金州勇士的兩名年度MVP得主柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）；8次入選明星賽、現效力夏洛特黃蜂的霍華德（Dwight Howard）以及5次入選明星賽、現效力克里夫蘭騎士的洛夫（Kevin Love）。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070131

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