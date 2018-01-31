幹籃哥葛里芬轉活塞 發願拚進季後賽

美國職籃NBA明星前鋒「幹籃哥」葛里芬（圖）離開效力多年的洛杉磯快艇，交易到底特律活塞。（圖取自葛里芬臉書www.facebook.com）

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA明星前鋒「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin）離開效力多年的洛杉磯快艇，交易到底特律活塞。他今天表示「準備好邁向下一篇章」，希望幫助活塞打進季後賽。



招牌強力灌籃被台灣球迷冠上「幹籃哥」封號，葛里芬是2011年NBA新人王，曾5度入選明星賽，效力快艇8個球季共504場比賽，平均上場時間35.1分鐘，每場得21.6分、9.3籃板、4.2助攻，連6年打進季後賽。



面對被交易的事實，28歲的葛里芬在推特上發文：「需要一個晚上好好消化、思考一下到底發生什麼事。」



路透社報導，葛里芬本季每場平均22.6分、7.9籃板，季前剛與快艇簽下5年1億7000多萬美元合約。



「我很驕傲曾為快艇隊的成功貢獻一分心力…洛杉磯一直以來都是我的家，因為我在這裡起步，我會永遠感謝這城市包容我、支持我。球迷們，過去的每一步你們都是最棒的，感謝多年來的相挺。」



「現在，我已經準備好邁向下一個篇章，上場比賽，幫助底特律活塞打進東區季後賽。」



法新社報導，葛里芬與後衛葛林（Willie Green）、前鋒強生（Brice Johnson）一起換至活塞。



快艇將取得後衛布萊德雷（Avery Bradley）、前鋒哈里斯（Tobias Harris）、中鋒馬亞諾維奇（Boban Marjanovic），外加一支首輪選秀籤和一支次輪籤。



葛里芬經常受到傷勢困擾，活塞總教練范甘迪（Stan Van Gundy）對這筆交易還是很滿意：「機會難得，這傢伙5次入選明星賽，他是全聯盟明星等級球員，排上前15名，而且只有28歲。我們知道他的受傷紀錄，這有風險，但冒這個險很值得，因為我們獲得了他的實力。」



葛里芬入隊之後將與中鋒德拉蒙（Andre Drummond）連線，組成傲人前場。不過活塞的關鍵還是後衛傑克森（Reggie Jackson），他因右腳踝扭傷還要再休息3週。



傑克森受傷前，活塞戰績19勝14敗，少了傑克森的這段期間3勝12敗，進攻火力是NBA倒數第3，最近吞下8連敗。活塞目前22勝26敗在東區排名第9，距離費城76人隊2.5場勝差。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070131