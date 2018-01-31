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富邦悍將轉播權敲定 假日熱區票價漲

發稿時間：2018/01/31 17:32

最新更新：2018/01/31 17:32

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒富邦悍將領隊蔡承儒今天宣布，今年賽事將交由WIN TV轉播，而今年票價也有做調整，平日內野票調降50元，而假日熱區將調漲50元，並祭出夜衝票優惠。

中華職棒29年開幕戰將於3月24日登場，蔡承儒今天揭曉「球隊風格十年打造計劃」，並公布2018年富邦悍將年度口號、會員申辦及球場整建進度說明等相關資訊。

富邦悍將認養新莊球場，拿下10年經營權，今年60場主場都安排在新莊舉行，蔡承儒宣布，未來10年將成為北部屬地球隊，新莊球場將實施全主場，一、三壘側將為主場球隊應援區。

富邦悍將砸1億元整修新莊球場，預計2月底、3月初完工，今年內野票價也有做調整，蔡承儒表示，為吸引球迷進場，平日內野全票、半票各調降50元，假日非熱區全票票價維持450元，但熱區為500元，調漲50元。

球迷若在開賽一小時後進場，還可以享受半票優惠的夜衝票。

蔡承儒透露，新莊球場在一、三壘、本壘側都將架設隱形護網，熱區座位換成有杯架座椅，並架高應援區，且拆除與座位區之間欄杆，讓球迷有更棒的體驗。

過去為球迷所詬病的二樓後方座位被三樓看台遮擋的問題，富邦今年也特別在座位附近、美食街、廁所等地格外架設電視，讓球迷可以看到即時轉播。

值得一提的是，悍將將以騎士精神打造球隊品牌故事及球場布置，蔡承儒也揭曉今年年度口號為「Rising North雄踞北方」，球衣臂章上也將露出口號字樣，而今年有13個主題日，開幕主題週將於3月27日至4月1日登場，主題訂為「全富武莊」。

悍將今年也將用家族概念建構新的會員機制，並維持3種會員卡型態，將以家族卡概念呈現。

富邦悍將今年主場賽事確定將由WIN TV轉播，球迷可透過IPTV（MOD/SMOD）、Cable、OTT（網路與行動裝置）觀賞比賽，預計將簽3年約，蔡承儒表示，希望未來能提高普及率，包括擴及其他行動裝置平台，從目前5成多，提升到7成。（編輯：劉政權）1070131

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