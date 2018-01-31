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富邦悍將5大面向深耕 拚拿總冠軍

發稿時間：2018/01/31 19:09

最新更新：2018/01/31 19:22

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中華職棒富邦悍將隊31日在台北舉辦富邦悍將領隊面對面活動，領隊蔡承儒會中公布年度口號為「Rising North．雄踞北方」。中央社記者張新偉攝　107年1月31日中華職棒富邦悍將隊31日在台北舉辦富邦悍將領隊面對面活動，領隊蔡承儒會中公布年度口號為「Rising North．雄踞北方」。中央社記者張新偉攝　107年1月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒富邦悍將去年無緣季後賽，領隊蔡承儒今天拋出悍將王國10年計畫，展現決心，將推動選才、訓練、實戰策略、復健、硬體環境5大面向，希望能打進總冠軍賽，拿下總冠軍。

新莊球場今年成為富邦悍將主場，悍將將以此為家，打造悍將王國，除了整建新莊球場外，蔡承儒今天公布未來10年計畫，並鎖定選才、訓練、實戰策略、復健、硬體環境等面向，作為球隊長期經營方向。

為挑選有潛力的年輕選手，富邦悍將今年設有2名專職球探，觀察新秀表現以及建立資料庫，而為挑選適合的洋將，也將派球探到國外觀賽。

訓練部分，蔡承儒表示，除了每年春訓、秋訓期間將持續聘請外籍教練協助年輕選手訓練、提升本土教練能力，並將添購更多新的訓練器材。

為加強情蒐，悍將去年下半季起與臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系合作，蔡承儒指出，在臺體大推薦下，今年新莊球場將引進Trackman，未來將進一步蒐集更多數據進行情蒐。

復健方面，為讓傷兵能早日回到球場以及降低再度受傷風險，蔡承儒透露，今年將與臺灣師範大學體育學系助理教授李恆儒合作、協助球員復建，並採納防護員建議，添購幫助球員比賽後消除疲勞的器材。

蔡承儒表示，硬體環境部分，除了整修新莊球場，球隊也花費上千萬元，打造兩台一軍球員專屬的彩繪巴士，讓球員有更安全比賽以及休息環境。

展望未來，蔡承儒除了希望球隊戰績能越來越好，打進總冠軍賽，並拿下總冠軍外，也期待看到票房以及商品成長。（編輯：劉政權）1070131

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