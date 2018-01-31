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偶像周杰倫送花籃打氣 梁恩碩驚喜感意外

發稿時間：2018/01/31 22:24

最新更新：2018/02/01 07:41

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澳洲網球公開賽青少年女單、女雙冠軍得主梁恩碩（右）31日在WTA台灣公開賽賽前收到來自偶像周杰倫的花籃祝福，開心表示「真的很意外、很surprise（驚喜）」。左為教練詹謹瑋。中央社記者李晉緯攝　107年1月31日澳洲網球公開賽青少年女單、女雙冠軍得主梁恩碩（右）31日在WTA台灣公開賽賽前收到來自偶像周杰倫的花籃祝福，開心表示「真的很意外、很surprise（驚喜）」。左為教練詹謹瑋。中央社記者李晉緯攝　107年1月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）大滿貫澳網青少年組女單、女雙冠軍得主梁恩碩今天收到偶像周杰倫稍來的祝福，開心得說「真的很意外、很surprise（驚喜）」，可惜稍後她和教練詹謹瑋在WTA台灣公開賽女雙首輪遭對手以直落二擊敗。

WTA台灣公開賽持續在台北和平籃球館進行，在大滿貫澳洲網球公開賽風光抱回青少年組女單、女雙兩座冠軍的梁恩碩，今天與教練詹謹瑋搭檔，在女雙賽事以2比6、4比6敗給烏克蘭的琪涵諾克姊妹（Lyudmyla Kichenok、Nadiya Kichenok），在首輪出局無緣8強。

談到今天的比賽，詹謹瑋表示，過去雖曾與這組選手交手，並有一定程度瞭解，但對手今天「出乎意料的穩定」，不像過去容易大起大落，尤其今天在關鍵局的把握很高。

梁恩碩則提到，因為剛從澳網回來，今天一下子沒辦法適應場地，直到後面慢慢調整回來，才打得稍微好一些。

詹謹瑋在30日的慶功宴上透露，梁恩碩的偶像是歌手周杰倫，也幾乎會唱所有周杰倫的歌曲，因為這番「真情告白」，周杰倫今天特別獻上花籃到比賽現場，祝梁恩碩比賽順利，並表示會「在現在、在未來，為你喝采。」

對此梁恩碩表示，第一次收到家人、親戚以外的人送來的花，「真的很意外、很surprise（驚喜）」，並直言收到周杰倫的祝福和拿到澳網冠軍一樣開心，這份祝福會「裱框掛在家裡牆壁上」。（編輯：李錫璋）1070131

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