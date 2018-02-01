前NBA球員巴特勒駕車失控 不幸身亡

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）警方表示，前美國職籃NBA球員巴特勒（Rasual Butler）今天黎明前在洛杉磯發生翻車意外，他和車上一名乘客不幸身亡。



法新社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，法醫處副主管溫特（Ed Winter）表示，凌晨2時30分獲報洛杉磯影城區（Studio City）發生車禍，38歲的巴特勒當場死亡。



警方未立即證實傷重不治的女性乘客身分，表示尚未通知家屬。



不過，洛杉磯快艇和邁阿密熱火已發出弔唁聲明，表示這名乘客是巴特勒的妻子拉貝勒（Leah LaBelle），她是加拿大歌手，曾在2004年參與電視實境節目「美國偶像」（American Idol）表演。



根據警方，巴特勒駕駛的Range Rover汽車失控，先撞上一個停車計時器，接著撞牆翻覆。



巴特勒於2002年NBA選秀第2輪被熱火選中。他在2002年至2016年期間，曾效力邁阿密熱火、夏洛特黃蜂、洛杉磯快艇、芝加哥公牛、多倫多暴龍、印第安納溜馬、華盛頓巫師和聖安東尼奧馬刺等隊。



溜馬和熱火也發出聲明追悼巴特勒。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070201





The L.A. Clippers are deeply saddened by the loss of Rasual Butler and his wife, Leah LaBelle. Rasual will long be... 由 L.A. Clippers 貼上了 2018年1月31日