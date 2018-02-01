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首度參加奧運 戴瑋麟累積大賽經驗

發稿時間：2018/02/01 14:38

最新更新：2018/02/01 14:38

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（中央社記者龍柏安台北1日電）來自南台灣高雄的戴瑋麟，國中才開始接受溜冰正規訓練，這次他成為今年平昌冬季奧林匹克運動會第4名達標選手，教練黃錦龍期許他：「正常發揮、享受比賽。」

戴瑋麟出身在運動世家，父母親的工作都是教練，他小學是少棒選手，卻因個頭太矮小，國中才接受名師黃錦龍指導，談起愛徒，黃錦龍說：「雖然瑋麟起步比較晚，不過他擁有出色的身體素質，尤其體能條件非常好。」

這次戴瑋麟在冬奧開幕倒數最後1個禮拜，才公布遞補取得男子1500公尺大道競速滑冰奧運門票，黃錦龍坦言：「其實他的實力早就可以正選參加奧運，若不是奧運資格賽的加拿大站，他起跑時太緊張被判犯規失格，他一定能正選參賽。」

就像台灣另外兩名冬奧滑冰國手黃郁婷與宋青陽一樣，戴瑋麟也是先從滑輪溜冰起步，再轉練滑冰，他曾在2015年滑輪溜冰世界盃中，囊括3面銅牌，為了精進自己的滑冰技巧，在冬奧開始前他和師姐黃郁婷一起赴美參加集訓，今天上午才搭機返台，明天一早又要動身前往南韓適應場地備戰冬奧。

黃錦龍認為，這是戴瑋麟第1次參加冬奧，在心情上可能會比較緊張，他期許愛徒只要能在場上正常發揮，吸收大賽經驗，汲取養分轉化成未來的動力，對戴瑋麟而言就是最大的收穫。（編輯：劉政權）1070201

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