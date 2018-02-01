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張祐銘三壘打 開南大專聯賽複賽搶勝

發稿時間：2018/02/01 14:42

最新更新：2018/02/01 15:32

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大專棒球聯賽公開一級8強複賽1日開打，開南大學派出具國手資歷投手吳俊杰（圖）先發，終場以7比1擊敗台北市立大學。中央社記者謝靜雯攝　107年2月1日大專棒球聯賽公開一級8強複賽1日開打，開南大學派出具國手資歷投手吳俊杰（圖）先發，終場以7比1擊敗台北市立大學。中央社記者謝靜雯攝　107年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽今天開打，開南大學派出具國手資歷投手吳俊杰先發，吳俊杰傷癒復出，今天先發投5局失1分，張祐銘適時三壘打搶分，以7比1擊敗台北市立大學。

吳俊杰去年先後入選世大運棒球賽、亞洲棒球錦標賽中華成棒隊，去年底也被選入爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊中，但爆米花出賽受傷，休息了一陣子，今年1月才又恢復出賽。

今天傷癒首場正式比賽先發對北市大隊，吳俊杰用111球投5局，被敲5支安打，投出5次保送、6次三振，失掉1分責失分；開南總教練郭李建夫表示，內容不算滿意，但結果是好的，「今天速度有出來，但控球還不是很理想，好在危機時都有適時穩住。」

北市大今天首局靠著保送、戴源廷三壘打先搶下1分，開南2局反攻，靠著保送、柯佳豪、吳允中接連安打，滿壘時再選到保送擠回第1分，張祐銘適時三壘安打，一口氣送回3分，李秉諺再補上安打添分，開南單局攻下5分、奠定勝基。

大學棒球聯賽（公開一級）預賽12月初結束，郭李建夫表示，休息了1個多月，只能透過友誼賽維持比賽手感，加上今天天氣冷，感覺球員打擊上面比較生疏，還好打線適時連貫，順利拿下勝利。

大專棒球聯賽預賽分兩組舉行，各組前4名晉級8強複賽，預賽戰績帶入複賽，複賽採單循環賽制，勝場得3分、和局1分，複賽積分前4名晉級4強。

開南大學上屆大專棒球聯賽（公開一級）拿下隊史首冠，此次預賽7場比賽，戰績6勝1敗，成績亮眼，複賽首戰先搶下勝利，明天將與遠東科技大學交手。（編輯：吳協昌）1070201

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