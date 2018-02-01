中信兄弟赴美春訓 林智勝是否隨行未定

中華職棒中信兄弟隊1日正式開訓，由陣中老將彭政閔（右）擔任今年隊長，並與總教練史耐德（Cory Snyder）（左）比讚合影。中央社記者張新偉攝 107年2月1日

（中央社記者黃巧雯屏東1日電）中華職棒中信兄弟20日將帶領逾30名球員轉往美國亞利桑那州春訓，為期3週，目前人在澳洲職棒打季後賽的林智勝是否隨行還不確定，但彭政閔確定在名單內，預計2月4日公布。



中信兄弟今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，過年後預計20日將赴美國亞利桑那州春訓，這也是球隊首度到美國移地訓練，預計為期3週，前兩週將在土桑，最後一週轉往鳳凰城。



中信兄弟總教練史耐德今年帶兵第2年，對於將赴美移訓，坦言相當期待，想帶領選手感受第一手美國棒球的感覺，除了安排參觀大聯盟春訓外，也規劃與墨西哥聯盟提華納公牛隊、美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人、洛杉磯道奇隊進行熱身賽。



中信兄弟規劃挑選30至33名球員赴美，加上行政團隊、管理階層近60人，預計花費800萬元，隊長彭政閔確定隨行。



談到赴美成員是否代表開季有機會待在一軍，史耐德表示，兩者並非絕對，主要考量這趟旅程是否有助球員開拓眼界，預計2月4日公布名單。



林智勝去年球季遭球隊冷凍，季後選擇到澳洲職棒布里斯本俠盜隊磨練球技，由於俠盜隊打進季後賽，預計13日才能返台體檢。



至於林智勝屆時是否隨行，球團表示，將視林智勝身體狀況而定，會再與他討論。（編輯：李錫璋）1070201