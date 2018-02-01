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獅隊二階段春訓 傑克與安德魯客座協助

發稿時間：2018/02/01 15:48

最新更新：2018/02/01 16:14

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中華職棒統一獅隊1日公布，今年春訓期間特別聘請客座打擊教練傑克（Bob Skube）（右）及客座投捕教練安德魯（Tom Nieto）協助球隊訓練。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月1日中華職棒統一獅隊1日公布，今年春訓期間特別聘請客座打擊教練傑克（Bob Skube）（右）及客座投捕教練安德魯（Tom Nieto）協助球隊訓練。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天公布，為了強化球員打擊能力和穩定性，今年春訓期間特別聘請客座打擊教練傑克及客座投捕教練安德魯，傑克開季後也將至二軍協助球員調整。

獅隊今天發出新聞稿，春訓期間將聘請傑克（Bob Skube）為客座打擊教練，開季後續留二軍，客座期間至上半季結束。

另外請來客座投捕教練安德魯（Tom Nieto），安德魯於1995年至2002年間，曾於美國職棒洋基隊擔任教練，其中2001年、2002年在洋基擔任捕手教練，去年則在天使隊延長春訓期間擔任教練，將協助獅隊訓練至春訓結束。

傑克和安德魯都於今天中午到台南棒球場向球隊報到，明天正式投入球隊訓練；獅隊1月14日就已經展開第一階段春訓，明天起進行第二階段春訓，此階段訓練方式為以賽代訓，於2月2、3、6、9、12日分別有自辦紅白分組對抗賽，透過實戰賽事檢討缺失，調整球員訓練狀況。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070201

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