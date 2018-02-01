中信兄弟終結者 史耐德點名3人選

中職中信兄弟隊1日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，球員在場中列隊，專注聆聽領隊劉志威與總教練史耐德（Cory Snyder）發表談話。中央社記者張新偉攝 107年2月1日

（中央社記者黃巧雯屏東1日電）中華職棒中信兄弟總教練史耐德今天欽點今年球季終結者人選，除了吳哲源、王鴻程外，也點名新秀陳柏豪，可望加入輪值，將視比賽戰況決定上場人選。



中信兄弟今天在屏東中國信託公益園區正式開訓，其中投、捕手已於1月15日報到，目前投手僅進行短牛棚練習，預計2月3正式進牛棚練習，新任一軍投手教練伯納（Scott Budner）今年執教重點，將首重提升心理素質。



吳哲源、王鴻程去年球季被球隊賦予終結者重任，陳柏豪去年季後挑戰賽初登板，改寫中職史上季後賽最年輕上場投球紀錄，也獲得史耐德青睞，他點名3人將是今年球季終結者，將視比賽狀況、對手棒次，決定上場人選。



對於獲得史耐德欽點擔綱終結者，讓陳柏豪感到相當驚訝，「覺得球隊還有其他很好的學長，經驗比我豐富，不可能是我」。



由於擔綱終結者可能要連續出賽，陳柏豪表示，之前在高中木棒聯賽、U18世界盃都是後援登板，每天都要準備出賽，他自認已經習慣後援角色，希望未來變化球能更犀利、球速再提升。



穿上中信兄弟球衣後第一個春訓，陳柏豪感到相當開心，希望能把握機會在今年球季好好發揮。（編輯：方沛清）1070201