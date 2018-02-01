/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel海底撈藍月統一發票
>rss

大專棒球聯賽複賽 開南柯佳豪首蹲拿勝

發稿時間：2018/02/01 16:26

最新更新：2018/02/01 16:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
開南大學棒球隊大一捕手柯佳豪，1日在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛5棒、大學生涯蹲捕處女秀表現不錯，打擊上也有3安好表現。中央社記者謝靜雯攝　107年2月1日開南大學棒球隊大一捕手柯佳豪，1日在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛5棒、大學生涯蹲捕處女秀表現不錯，打擊上也有3安好表現。中央社記者謝靜雯攝　107年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）開南大學棒球隊大一捕手柯佳豪，今天在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛5棒、大學生涯蹲捕處女秀表現不錯，打擊上也有3安好表現；但柯佳豪自評守備還有需要加強的地方。

開南排出的先發打序中有不少大一球員，包括中心棒次3棒朱祥麟、5棒柯佳豪；總教練郭李建夫表示，各隊的狀況應該都差不多，多讓大一球員比賽磨練，之後才能更有競爭力，也點名捕手柯佳豪表現不錯。

柯佳豪剛升上大學，以一壘手為主，今年1月開始回到捕手位置，今天比賽為大學生涯蹲捕處女秀。郭李建夫說，雖然他不算球隊主戰捕手，但大專聯賽預賽打擊狀況不錯，手感有維持住，所以複賽決定讓他試試。

柯佳豪表示，大一就扛中心棒次難免有壓力，大專聯賽之前苦等大學首安，大專聯賽預賽時，首安終於出爐、壓力釋放，平時也會看大聯盟球星打擊影片揣摩，試著把球打高，力量釋放得更好。

先發蹲捕又打擊，柯佳豪說，配球狀況不理想時，難免會影響打擊心情，也不斷提醒自己要把守備和打擊分開看，守備方面無論接球、擋球、配球，他認為大學階段又更不同，層級提升、玩球更細膩，需要加強的地方還很多。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP