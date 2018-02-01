大專棒球聯賽複賽 開南柯佳豪首蹲拿勝

開南大學棒球隊大一捕手柯佳豪，1日在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛5棒、大學生涯蹲捕處女秀表現不錯，打擊上也有3安好表現。中央社記者謝靜雯攝 107年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）開南大學棒球隊大一捕手柯佳豪，今天在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛5棒、大學生涯蹲捕處女秀表現不錯，打擊上也有3安好表現；但柯佳豪自評守備還有需要加強的地方。



開南排出的先發打序中有不少大一球員，包括中心棒次3棒朱祥麟、5棒柯佳豪；總教練郭李建夫表示，各隊的狀況應該都差不多，多讓大一球員比賽磨練，之後才能更有競爭力，也點名捕手柯佳豪表現不錯。



柯佳豪剛升上大學，以一壘手為主，今年1月開始回到捕手位置，今天比賽為大學生涯蹲捕處女秀。郭李建夫說，雖然他不算球隊主戰捕手，但大專聯賽預賽打擊狀況不錯，手感有維持住，所以複賽決定讓他試試。



柯佳豪表示，大一就扛中心棒次難免有壓力，大專聯賽之前苦等大學首安，大專聯賽預賽時，首安終於出爐、壓力釋放，平時也會看大聯盟球星打擊影片揣摩，試著把球打高，力量釋放得更好。



先發蹲捕又打擊，柯佳豪說，配球狀況不理想時，難免會影響打擊心情，也不斷提醒自己要把守備和打擊分開看，守備方面無論接球、擋球、配球，他認為大學階段又更不同，層級提升、玩球更細膩，需要加強的地方還很多。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070201