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平昌冬奧在即 北韓滑雪滑冰選手赴南韓

發稿時間：2018/02/01 16:37

最新更新：2018/02/01 16:37

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（中央社首爾1日綜合外電報導）10名北韓滑雪和滑冰選手預定今天晚間抵達南韓，備戰平昌冬季奧運。過去一年來，北韓核子計畫使得緊張情勢不斷升溫，如今將為「和平奧運」鋪路。

法新社報導，平昌冬奧將於8天後登場，北韓滑雪和滑冰選手搭乘韓亞航空公司（Asiana Airlines）包機直飛南韓。在分裂的朝鮮半島，班機直飛兩韓的情況相當罕見，而這還需尋求美國對北韓制裁的特別豁免。

3名越野滑雪選手、3名高山滑雪選手、2名短道競速滑冰選手和2名花式滑冰選手隨赴北韓馬息嶺滑雪場（Masikryong ski resort）一同受訓的南韓代表團飛往南韓。「韓國前鋒日報」網站報導，預定晚間5時45分左右抵達南韓江原道襄陽國際機場。

南北韓1月在座落於朝鮮半島非軍事區的停戰村板門店（Panmunjom），舉行兩年來首場高層級會談。

平壤當局同意派遣選手、啦啦隊、官員和一個藝術團參與平昌冬奧，兩韓也同意在平昌冬奧開幕式舉統一旗共同入場，以及共組一支女子冰球隊參賽。

10多名北韓冰球選手上週抵達南韓，與南韓選手一起受訓，這是兩韓相隔27年再次組隊參賽。

平昌冬奧將於9日揭幕，25日閉幕。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070201

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