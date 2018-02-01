嘉大用生命打球 大專聯賽賞文化首敗

（中央社記者謝靜雯台北1日電）嘉義大學「用生命打球」，今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽首戰與文化大學交手，先發投手蔡瀚霆5局好投，打線適時串連，終場以4比3拿勝；文化吞下此次大專聯賽首敗。



文化大學大專聯賽隊史拿下9座冠軍，本屆預賽7戰全勝，以分組第一晉級8強複賽，與8強隊伍預賽對戰成績帶入複賽，等於帶著3勝絕對優勢。今天比賽吞敗，中止本屆大專聯賽7連勝。



8強複賽首戰在天母球場與嘉義大學交手，文化大學先發投手張喜凱無法壓制，投4.2局被敲3支安打，加上隊友守備失誤，總計失掉3分（1分責失分）；5局上半打完文化0比3落後，5局下半文化靠著接連安打、失誤追回2分，6局下半再添1分，3比3扳平比數。嘉大7局上半靠著接連安打、高飛犧牲打拿下致勝分。



嘉大總教練鍾宇政賽後表示，「球員是用生命打球，賽後我都不敢說話，怕眼淚會掉下來」；大專聯賽預賽去年12月初結束，確定晉級複賽以及接下來的對戰組合後，球隊也開始模擬投手的安排，「有收到成效，算是球隊正常的表現」，拿下今天比賽的勝利，對球員來說是很大的鼓舞。



賽後球員也把比賽的勝利球留下來，鍾宇政表示，今天是嘉大新校長艾群上任，「要把這顆球拿回去送給校長當上任禮物」。（編輯：黃瑞弘）1070201