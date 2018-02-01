林書豪的老搭檔羅培茲 在湖人不開心

（中央社記者曹宇帆洛杉磯31日專電）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊的中鋒羅培茲，過去在布魯克林籃網隊與林書豪是搭檔，不過他改投效湖人後，平均得分與上場時間都創生涯新低，顯得沮喪。



湖人晚間作客奧蘭多戰魔術隊，最後以105比127吞敗，過去在籃網與林書豪是「布魯克林連線」的湖人中鋒羅培茲（Brook Lopez），這場比賽上場時間9分鐘，投7中2，得5分1個籃板與1個抄截。



據「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，這個球季至今，羅培茲的平均得分只有11.8，上場時間平均20.9分鐘，創個人生涯新低紀錄。



報導並說，湖人內部的消息透露，羅培茲越來越沮喪，當賽事比分接近的時刻，教練華爾頓（Luke Walton）甚少用他，晚間湖人戰魔術，第4節當兩隊比分拉開時，華爾頓則啟用菜鳥中鋒布萊恩（Thomas Bryant）。



這時羅培茲拿毛巾摀住臉，當毛巾抹過臉龐露出他的雙眼，報導說，看來似乎有些泛紅。



湖人後衛克拉克森（Jordan Clarkson）說，總覺得羅培茲面無表情，每當看到他，大部分時間裡，他從未表露太多的情緒，不知道這傢伙怎麼了？



之後場邊叫暫停，羅培茲走進更衣室，隊友南斯（Larry Nance Jr.）跟上表示關心，羅培茲稍後回到球場顯得比較平靜，並且替場上的隊友們鼓掌打氣。



華爾頓解釋為何叫上菜鳥中鋒卻不用羅培茲，原因是等到該他上場的時候，湖人已落後30分，不如讓布萊恩磨練。



華爾頓在第3節還剩10分27秒時換下全部先發，之後羅培茲再也沒回到場上，賽後羅培茲沒受訪就先離去。1070201