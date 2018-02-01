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中信二軍教頭林威助 首重禮貌態度

發稿時間：2018/02/01 18:51

最新更新：2018/02/01 18:59

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中職中信兄弟隊1日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，新任二軍總教練林威助今年起轉換身分，在旁協助選手訓練。中央社記者張新偉攝　107年2月1日中職中信兄弟隊1日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，新任二軍總教練林威助今年起轉換身分，在旁協助選手訓練。中央社記者張新偉攝　107年2月1日

（中央社記者黃巧雯屏東1日電）新任中華職棒中信兄弟二軍總教練林威助過去曾旅日多年，回台後看到台灣棒球仍有不足之處，林威助今天表示，未來將要求年輕選手禮貌、態度，並做好基本動作。

去年宣布引退的林威助，今年接任中信兄弟二軍總教練，中信兄弟今年球季將為他舉辦引退儀式，但他並未特別向球團要求要在哪一天舉行。

林威助過去曾效力於日本職棒阪神虎隊，先前傳出阪神虎每年舉辦的「台灣日」活動，今年除了有意邀請林威助開球外，還可能會有引退儀式，林威助僅證實，有聽說有開球活動，但不清楚是否有引退儀式，但他對於在日本打球11年，能受到日本球隊尊重，感到非常光榮。

談到先前被徵詢接任二軍總教練，林威助坦言，未曾考慮太久，既然有這個機會，他也蠻想挑戰一下，當初回台發展，就是希望有一天能對台灣棒球界有所貢獻，去年也已調適好、訓練自己成為一個好的指導員的心情。

林威助2014年加盟兄弟，4年來他也看到台灣棒球不足之處，在他接掌二軍總教練後將進行調整，林威助表示，將要求年輕選手禮貌、球場上展現積極態度與不放棄的精神，且尊重球場、用具、學長等。

此外，林威助還將要求二軍球員練好基本動作，再上一軍，他說：「不然上一軍，對自己沒有信心的話，還是會想要下二軍，因為你實力也不足。」

由於過去曾效力阪神虎，林威助未來也有意幫忙牽線，與阪神虎進行交流，希望每年春、秋訓能派些球員到日本，看日本的訓練方式。（編輯：吳協昌）1070201

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