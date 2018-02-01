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周天成擊敗大馬選手 挺進8強

發稿時間：2018/02/01 21:03

最新更新：2018/02/01 21:13

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台灣羽球一哥周天成1日在印度羽球公開賽中與馬來西亞老將劉國倫激戰，幾經追趕和拉鋸後終於以21比17拿下首局，興奮地握拳大叫。中央社記者康世人新德里攝 107年2月1日台灣羽球一哥周天成1日在印度羽球公開賽中與馬來西亞老將劉國倫激戰，幾經追趕和拉鋸後終於以21比17拿下首局，興奮地握拳大叫。中央社記者康世人新德里攝 107年2月1日

（中央社記者康世人新德里1日專電）台灣羽球男單一哥周天成今天在印度羽球公開賽中，對壘馬來西亞好手劉國倫，在頭兩局與對手形成拉鋸，最後以21比19、17比21和21比6兩勝一敗成績挺進8強。

台灣羽球代表隊今天是在印度羽球公開賽（India Open）第2天比賽，傍晚由周天成率先出賽，對壘世界排名第63的大馬羽球老將劉國倫（Daren Liew）。

在首局中，周天成因幾次失誤而讓比數落後，不斷追趕後以17比17追平，但之後雙方拉鋸戰，直到最後周天成以一記殺球拿下首局，比數是21比19。

進入第二局，周天成又因殺球殺到界外、掛網和救球失誤等失分，雖然不斷追趕，最終以17比21輸掉第二局。

第三局，周天成發揮實力，以凌厲的攻勢不斷維持領先對手10分的優勢，最後以21比6拿下第三局。

這場比賽周天成以2比1的成績，順利挺進8強。

印度公開賽是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行，直到2月4日結束。

台灣共有周天成、王子維和許仁豪參加男單賽事，而台灣男雙組合盧靜堯和楊博涵，則以大會男單第3種子參加賽事。1070201

台灣羽球一哥周天成1日在印度羽球公開賽中與馬來西亞老將劉國倫對壘，最終以2比1的成績擊敗對手挺進8強。圖為周天成高高躍起殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月1日台灣羽球一哥周天成1日在印度羽球公開賽中與馬來西亞老將劉國倫對壘，最終以2比1的成績擊敗對手挺進8強。圖為周天成高高躍起殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月1日
台灣羽球一哥周天成1日在印度公開賽中，攔截馬來西亞老將劉國倫的殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月1日台灣羽球一哥周天成1日在印度公開賽中，攔截馬來西亞老將劉國倫的殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月1日
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