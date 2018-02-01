體育仲裁法庭解除 俄28選手終生禁賽令

（中央社洛桑1日綜合外電報導）43名俄羅斯選手遭控在2014年素溪冬季奧服用禁藥，體育仲裁法庭今天解除其中28人終生停賽禁令，這意味有些俄國選手仍可參加本月舉行的平昌冬奧，但國際奧會另有看法。



法新社報導，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定，在上屆由俄國主辦的素溪冬奧，這些選手在國家支持下使用禁藥而受益的證據「不足」。



體育仲裁法庭在判決書中指出：「在這28個案例中，所蒐集的證據不足以證明相關運動員違反運動禁藥管制法規（ADRV）。」



根據判決書：「國際奧會（IOC）就此事提出的證據，並非對每一個案都具有相同效力。」



俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們為我們的選手感到十分高興。」



俄國選手因捲入禁藥醜聞，導致國際奧會禁止俄國派代表隊參加平昌冬奧，但已有169名俄國選手獲准以中立身分參賽。



不過國際奧會發表聲明解釋，禁令解除並不代表這些選手「自動」獲准參加2018年平昌冬奧。



分管體育事務的俄國副總理穆特科（Vitaly Mutko）表示，莫斯科當局並沒有國家支持使用禁藥的龐大體系。



他還說：「可以這麼說，素溪冬季奧運根本沒有任何體系或任何形式的操縱。這一直是我們的說詞，但體育仲裁法庭今天總算做出這樣的判決了。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070201