林智勝是否赴美春訓 史耐德：返台再評估

（中央社記者黃巧雯屏東1日電）中華職棒中信兄弟20日將赴美春訓，人在澳洲職棒打球的林智勝是否隨隊，總教練史耐德今天表示，由於未就近觀察，無法確認其體能狀況，必須待林智勝返台再評估。



中信兄弟過年後預計20日率領約33名球員赴美國亞利桑那州春訓，這也是球隊首度到美國移地訓練，預計為期3週，目前規劃進行5場熱身賽，對戰對手包括墨西哥聯盟提華納公牛隊、美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人、洛杉磯道奇隊等球隊。



至於對方派出那些球員，史耐德表示，預計釀酒人、道奇將派出近幾年來農場潛力新秀，甚至有機會派參加大聯盟春訓投手參賽，可望看到對方投手投出95、97哩快速直球，比賽強度將相當高。



史耐德規劃，5場比賽將派出5位不同先發投手，其中3名為洋投，另2名將視本土投手春訓狀況而定。



林智勝去年季後轉往澳洲職棒打球，因所屬布里斯本俠盜隊晉級季後賽，預計13日才能返台，中信兄弟14日將安排進行體檢。



至於赴美春訓名單是否包括林智勝，史耐德表示，儘管這段時間有持續掌握林智勝狀況，但畢竟不是就近觀察，無法了解他的體能狀況，將待他返台後再做評估，確認其經過澳職賽季後，身體是否能應付赴美春訓或需要時間休息。



史耐德說，2月4日將公布初步26、27人赴美名單另有6、7個名額，將留待後續觀察評估，未來將選出心態、體能已準備好的選手赴美。



今年再度選為隊長的彭政閔，也對球隊首次赴美春訓相當期待，除了感到開心外，他強調，畢竟第一次，覺得自己也很幸運，並呼籲球員能抱持著學習的心態，「如果你能夠看到更多，代表回來後吸收更多」。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070201