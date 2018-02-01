亞洲5人制足賽踢和巴林 中華晉級現隱憂

（中央社記者李晉緯台北1日電）中華隊今天在亞足聯5人制足賽一度領先巴林，可惜比賽即將結束時遭扳平，終場以2比2握手言和。中華隊首戰未能踢贏在分組中實力相對較弱的巴林，晉級之路出現隱憂。



2018亞足聯5人制足球錦標賽今天起在新北市新莊體育館、台北市立大學體育館兩地開踢，本次賽事由16隊分4組進行小組賽，分組前兩名才可晉級8強。



中華隊這次和越南、馬來西亞、巴林同在A組，今晚在新莊體育館首戰過去未曾交手的巴林，由隊長張仟縈、黃泰翔、林志紘、紀聖珐和門將江信緯先發。



A組實力相對較弱的巴林，今天比賽開踢後顯得較為保守，中華隊紀聖珐上半場一次左腳射門極具威脅性，可惜踢中門柱未能先拿下分數，兩隊半場踢完以0比0戰成平手。



比賽進入下半場，巴林進攻轉為積極，雙方肢體接觸更加頻繁，中華隊大將紀聖珐還一度被撂倒在地。下半場進行8分鐘後，巴林利用一次自由球機會率先進球，落後的中華隊在兩分鐘後出現攻勢，紀聖珐一次遠射雖被對方門將擋出，但黃泰翔隨即補上一腳扳平比數。



終場前近5分鐘，巴林一次橫傳失誤，林志紘攔截後起腳射門，中華隊靠著這次破網將比分超前，可惜在比賽剩下1分半鐘之際，巴林一次傳中創造出攻擊機會，成功破網後扳平戰局。之後雙方未能再進球，兩隊以2比2踢平，賽後雙方各獲1分積分。



今天另一場A組的比賽，馬來西亞以2比1擊敗越南，以3分積分暫居分組第1，中華隊、巴林以1分積分暫時並列第2，未獲積分的越南目前墊底。



中華隊2003年曾在此賽進到8強，是目前隊史最佳表現。（編輯：唐聲揚）1070201