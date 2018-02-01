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張容軒轟生涯新高30分 金酒再挫達欣

發稿時間：2018/02/01 22:59

最新更新：2018/02/01 22:59

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（中央社記者龍柏安台北1日電）金門酒廠洋將拉莫斯今在第4節提前5犯退場，但靠著本土前鋒張容軒轟下生涯新高的30分，加上最後22.6秒內4罰中3，以77比73擊敗台北達欣工程。

金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）今攻下15分、15籃板，沒想到提前離場的他，就算坐在場邊依舊能夠笑得開懷，因他的隊友不僅成功守住達欣洋將「印度姚明」布拉（Sim Bhullar），最後甚至成功留下勝利，且金酒本季面對達欣4場，戰績是傲人的4連勝。

表現搶眼的張容軒賽後坦言，雖然拉莫斯提前退場，他們靠著壓迫防守逼得布拉將球轉移出去，加上隊友積極卡位爭搶籃板，是贏球的關鍵，而金酒本季對上達欣沒輸過，他坦言：「達欣是衛冕軍，也是一支強隊，我們能在對手身上拿下4勝，對我們來說是一種鼓舞。」

張容軒前一次面對達欣就攻下27分，今天又轟下30分，他透露，就算拉莫斯對上布拉沒辦法取得優勢，仍能幫助其他球員創造進攻的空檔與機會，另一方面他與拉莫斯之間的搭配越來越順暢也是主因之一。

達欣主控蘇翊傑也拿下33分、7籃板與2抄截，可惜好表現無法幫球隊帶來勝利，而洋將布拉全場14投僅中4，拿下11分、15籃板。

第15季SBL今天在桃園巨蛋進行2場比賽，晚間璞園建築靠著簡浩在第4節最後20.7秒，抄下對手的球後，彭俊諺上籃得分成功逆轉超前，加上陳冠全最後7.2秒籃下放進2分奠定勝基，終場84比81險勝富邦勇士。

璞園贏球後，戰績以12勝9負排名聯盟第2，而今天輸球的富邦與達欣，則同以11勝9負並列聯盟第3，裕隆納智捷則以11勝8負獨居聯盟龍頭寶座，而稍早贏球的金酒，則以10勝11排在聯盟第5。（編輯：吳協昌）1070201

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