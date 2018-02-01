5人制足賽踢和巴林 中華隊教練：應變不及

（中央社記者李晉緯台北1日電）中華隊今天在亞足聯5人制足賽未能踢贏相對較弱的巴林，即便平手仍獲1分積分，但接下來的晉級之路出現變數，賽後總教練阿迪爾坦言，中華隊對巴林的進攻戰術應變不及。



中華隊今天在新北市新莊體育館進行的2018亞足聯5人制足球錦標賽，面對同組對手中實力相對較弱的巴林，上半場未能突破對手防守，雙方以0比0戰平，下半場巴林進攻轉為積極率先進球，中華隊靠黃泰翔、林志紘的進球超前。



眼看比賽時間就要結束，巴林使用「多打少」（Power play）戰術，換上長於進攻的球員，取代專職防守的門將，此舉為巴林帶進寶貴分數，兩隊終場以2比2踢成平手。



對於巴林最後的關鍵戰術，中華隊總教練阿迪爾（Adil Amarante）坦言，沒想到巴林會用Power play進攻，雖然賽前有對巴林情蒐，但沒有巴林用Power play進攻的資訊，不過他仍認為中華隊應要做好準備。



中華隊球員紀聖（王去）提到，對巴林的情蒐影片，看到的是巴林防守對方用Power play進攻，今天中華隊防守時急了點，才讓對手有進球的機會，賽後會再透過影片瞭解中華隊的缺點，相信下一場會表現得更好。



下場出戰馬來西亞，中華隊面臨更大的求勝壓力，對此阿迪爾表示，馬來西亞攻、守都強，每個位置都有適當人選，而且比巴林更有經驗，將是一場硬仗。



紀聖（王去）認為，馬來西亞的特色是速度快，中華隊對馬來西亞已有瞭解，也會針對這點做準備，下場比賽就是全力求勝。



中華隊這次在2018亞足聯5人制足球錦標賽與越南、馬來西亞、巴林同在A組，分組前兩名才可晉級8強。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070201